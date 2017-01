De federale en de Vlaamse regering konden starten met de rugwind van verkiezingsloze jaren. Nu moeten ze een tand bijsteken, voor ze dat voordeel helemaal kwijtspelen.

Het is nog anderhalf jaar, maar de marathoncampagne voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 is begonnen. Gisteren meldde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten dat ze opstapt uit het Vlaams Parlement om een ronde van Vlaanderen te beginnen, waarbij ze elk van de 308 Vlaamse gemeenten wil aandoen.

Eveneens gisteren maakte sp.a-voorzitter John Crombez duidelijk dat er weinig kans is dat hij in Antwerpen de krachten bundelt met de communistische PVDA om N-VA-voorzitter Bart De Wever uit de burgemeestersstoel te krijgen. In de Vlaamse regering is Open VLD’er Bart Tommelein al kandidaat-burgemeester van Oostende. In de federale regering verhuist Kris Peeters naar Antwerpen om er onder het motto ‘moed is elegantie in de vuurlijn’ CD&V nieuw leven in te blazen.

De grote vraag is wat die lokale ambities betekenen voor het Vlaamse en het federale regeringswerk. De voorbije jaren heeft de regering van een uitzonderlijke rugwind kunnen genieten: er was geen nood aan verkiezingskoorts.

Het volstaat om de film van de jongste jaren af te spelen om te zien hoe uitzonderlijk die periode was. We hadden federale, Vlaamse of lokale verkiezingen in 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 én 2014. Daarna kwam een ongeziene periode van electorale rust, die nu op haar laatste benen loopt.

Op de partijhoofdkwartieren is de focus zich aan het verleggen van de Wetstraat naar de Dorpsstraat.

Die periode doet ertoe, omdat dat tijdsgewricht tussen 2003 en 2013 niet alleen acht verkiezingen telde, maar ook het einde van paars markeerde, waarna de communautaire crisis losbarstte, de regering-Di Rupo als eerste de rust terugbracht, waarna de regering-Michel in 2014 met een sociaal-economisch herstelprogramma aan de macht kwam.

Net wegens die voorgeschiedenis en wegens de verkiezingsloze jaren wordt zoveel verwacht van de regering-Michel. Net daarom blijft het ontgoochelend dat het zo lang wachten is op nodige hervormingen zoals die van de vennootschapsbelasting, die er hopelijk dit jaar komt. Het werk is allesbehalve af.

Het zou niet overdreven zijn te verwachten dat in zulke omstandigheden de voorzitters van de meerderheidspartijen elkaar geregeld zien om de violen te stemmen over het regeringswerk. Het omgekeerde lijkt te gebeuren: er was al weinig overleg en op de partijhoofdkwartieren is de focus zich aan het verleggen van de Wetstraat naar de Dorpsstraat. Het is moeilijk om te zien hoe dat alleen al het epische dossier van de Oosterweelverbinding makkelijker kan maken.

Een uitzonderlijk tijdperk zonder verkiezingen loopt ten einde. Er is niet alleen de grote vraag of het wel ten volle is benut. Er is vooral de opdracht om nog voor het zomerreces zo veel mogelijk hervormingen - van de vennootschapsbelasting tot het onderwijs - gedaan te krijgen. Want daarna wordt het lastiger.