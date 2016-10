De Amerikaanse verkiezingen hebben altijd al een hoog spektakelgehalte gehad, maar de huidige campagne slaat alles. Niet alleen stort de Republikeinse kandidaat Donald Trump zijn eigen partij in een ongeziene crisis, het is eveneens ongezien dat beide kandidaten door een meerderheid van de Amerikanen worden uitgespuwd. Het is duidelijk dat de Amerikaanse politiek op het einde van een cyclus zit en dat vernieuwing dringend nodig is.

De onthullingen van zwaar seksistische uitspraken van Donald Trump dit weekend brachten een storm van protest op gang. Niet alleen zijn de uitspraken welkome munitie voor zijn tegenstanders, maar binnen de Republikeinse partij groeit het besef dat deze presidentskandidaat niet te handhaven valt. Alleen, de partij kan Trump niet royeren en aan opstappen denkt de vastgoedtycoon niet.

Het gevolg is dat de Republikeinse partij in een ongeziene crisis is terechtgekomen. Vrijwel alle belangrijke partijleden en -verkozenen hebben zich in het openbaar afgewend van hun kandidaat. De vrees is niet alleen dat Trump de presidentsverkiezingen zal verliezen, maar dat de Republikeinen ook hun meerderheid in de Huis van Afgevaardigden zullen kwijtspelen. De strijd om de Senaat is sowieso al kantje boordje. De crisis wordt nu al vergeleken met 1974 toen het Watergateschandaal de partij verscheurde nadat president Richard Nixon was moeten opstappen.

Trump zit in zwaar weer maar of zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton daar automatisch zal van profiteren, is niet duidelijk. Clinton lijkt het redelijke alternatief in deze race maar er zijn dossiers die haar blijven achtervolgen. Niet alleen is er het schandaal rond haar e-mailverkeer, er zijn nu ook uitspraken opgedoken waarbij Clinton op de politieke tribune andere uitspraken doet dan voor een publiek van rijke fondsenschenkers. En Hillary heeft natuurlijk Bill Clllinton als echtgenoot en daar valt ook veel over te zeggen als het over machisme en seksisme gaat.

In de Amerikaanse media zijn deze verkiezingen ook al de ‘verkiezingen van de woede’ genoemd. De boze Amerikaan die zijn buik vol heeft van Washington en het gevoel heeft dat president en Congres echt niet bezig zijn met de hun alledaagse problemen.

Die woede verklaart waarom een rechtse opportunistische kandidaat als Trump de voorverkiezingen van zijn partij kon winnen, en verklaart waarom een zelfverklaarde socialist als senator Bernie Sanders zo stevig weerwerk kon bieden aan Clinton in de strijd om het Democratische ticket.

Die woede maakt ook de verkiezingen onvoorspelbaar. Het is duidelijk dat een groot deel van de Amerikaanse kiezer genoeg heeft van alle politieke correctheid. Zeker als de twee kandidaten door een meerderheid van de Amerikanen totaal niet gesmaakt worden.

Het tweede tv-debat kan de situatie nog doen kantelen, maar zeker is dat de strijd de volgende maand ongenadig zal blijven doorgaan. Deze verkiezingen maken wel duidelijk dat de Amerikaanse politiek toe is aan een zelfreinigend proces. Niet alleen om de woede van de kiezer weg te nemen, maar ook om de democratie in ere te herstellen. Dat is gezien het huidige spektakel meer dan nodig.