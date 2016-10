Ontluisterend laag

Het tweede televisiedebat tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton zet ongetwijfeld de toon voor de rest van het campagneverloop: laag, smerig en persoonlijk.

Zonder duidelijke winnaar was het vooral preken voor de eigen achterban. Wie ook de volgende president van de VS wordt, zijn/haar imago zal enorm beschadigd zijn, net als de Amerikaanse democratie.

De Republikeinse kandidaat Donald Trump stond voor het debat al enorm onder druk na onthullingen van zwaar seksistische uitlatingen uit 2005. Tijdens het weekend keerden vrijwel alle tenoren van de Republikeinse partij zich van hun kandidaat af. Politiek staat Trump nu bijna volledig alleen.

Vanuit die positie weigert hij op te geven. In zijn geheel eigen onbehouwen stijl koos hij voor de aanval in het debat. Hij probeerde zijn Democratische tegenstander Hillary Clinnton te beschadigen met de seksuele escapades van haar man. De boodschap van Trump blijft constant: Clinton is ‘de duivel’. Het dieptepunt werd bereikt op het moment dat Trump zei dat hij Clinton in de gevangenis zou smijten als hij president zou zijn.

Hillary Clinton bleef hameren op het feit dat een man met een temperament als Trump totaal ongeschikt is om president te worden.

Stellingenoorlog

Een politieke cyclus loopt ten einde, politiek en kiezer moeten weer op zoek naar elkaar.

De persoonlijke aanvallen, de lichaamstaal waarbij de protagonisten elkaar demonstratief negeerden en het moddergooien maken van dit debat een historisch dieptepunt in de Amerikaanse politieke debatcultuur. En het land heeft al een reputatie op dat vlak.

Politiek is de stellingenoorlog compleet. Trump en Clinnton kampeerden op hun eigen positie.

De strijdvaardige Trump bevestigt keer na keer zijn imago van ongeleid projectiel. Daar bestaat een publiek voor, maar steeds minder in zijn eigen partij. De Republikeinse partij is diep verdeeld over zijn kandidatuur. Voor de meeste Republikeinen komt het erop aan om de schade te beperken en alle energie te steken in het veroveren van de meerderheid in het Congres. Een opdracht die steeds moeilijker wordt.

Clinton blijft omgeven met schandalen en haar e-mailverkeer zorgt nog geregeld voor opschudding. Bovendien is Clinton net als Trump geen verbindende figuur. Nooit eerder waren twee presidentskandidaten zo onpopulair. Clinton mag zich dan wel presenteren als een ervaren politicus, ze sleept haar geschiedenis en die van haar man mee.

Verkiezingen van de woede

In wat de media omschrijven als de ‘verkiezingen van de woede’ is het daarom onduidelijk wat de Amerikaanse kiezer uiteindelijk zal beslissen. In de peilingen ligt Clinton nog voorop, maar de campagne duurt nog een maand en het is duidelijk dat de schandalen en onthullingen zwaar in de eindafrekening zullen meespelen.

Deze presidentscampagne maakt duidelijk dat de Amerikaanse democratie dringend zuurstof nodig heeft. Een politieke cyclus loopt ten einde, politiek en kiezer moeten weer op zoek naar elkaar.

De vernieuwing zal niet komen van een van beide kandidaten. Het is nu al zeker dat de volgende president van de VS geen consensusfiguur zal zijn. Wantrouwen een vijandigheid, die het tv-debat hebben gekenmerkt, zullen als een slagschaduw over het volgende mandaat hangen. Voor het land dat zich graag de grootste democratie ter wereld noemt, is dat een ontnuchterend gegeven.