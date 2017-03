De Nederlandse premier Mark Rutte wint ruim van de rechtspopulist Geert Wilders. Maar de verkiezingsuitslag is wel een teken van diepe onvrede over het gevoerde beleid. De coalitiepartner van Rutte, de sociaaldemocratische PvdA, is afgeslacht en een nieuwe Nederlandse regering heeft minstens vier partijen nodig. Zo riant is de overwinning op het populisme dus niet.

Mark Rutte heeft afgetekend de strijd tegen het populisme van Geert Wilders gewonnen. Wellicht geholpen door de controverse met Turkije weet de liberale VVD van Rutte ruim de grootste partij te blijven, maar de partij incasseert wel een fors zetelverlies in vergelijking met de vorige stembusslag.

De populistische golf overspoelt Nederland niet, klinkt het dan opgelucht. Dat is juist, maar de diepe onvrede van de Nederlandse kiezer over het gevoerde beleid is wel duidelijk merkbaar in de verkiezingsresultaten.

Dat laat zich zien in de smadelijke nederlaag van de sociaaldemocraten. De partij is gewoon afgestraft door de linkse kiezer voor het regeringsavontuur van de voorbije jaren met de VVD.

GroenLinks wist een deel van het linkse electoraat binnen te halen. De versplintering aan de linkerzijde is alleen maar groter geworden. Ook de radicaal-linkse partij SP moest inleveren. Het progressieve Nederland is een mokerslag toegediend.

In het centrum wisten vooral de christendemocraten van het CDA te winnen en zich op de derde plaats te nestelen, na de VVD en Wilders' PVV. En de progressieve liberalen van D66 konden zich mooi handhaven.

Het CDA en D66 lijken de natuurlijke coalitiepartners voor Rutte maar hun steun is onvoldoende om een stabiel kabinet in de steigers te zetten. Ze hebben nog minstens één kleinere partij nodig om een meerderheid te halen in het parlement.

De opluchting over het uitblijven van een grote zege van Wilders' populisten kan niet verhelen dat de kiezers diep teleurgesteld zijn over het door de ontslagnemende regering gevoerde beleid. Dat maakt de vorming van een nieuwe regering niet eenvoudiger. Met de afslachting van de PvdA voor ogen zullen de toekomstige coalitiepartners van Rutte de lat onvermijdelijk hoger leggen om hetzelfde lot te vermijden.

Premier Rutte mag dan wel roepen dat hij 'Ho' heeft gezegd tegen het 'verkeerde soort populisme', het is niet meer dan een kleine overwinning.

De politieke impact van de Nederlandse verkiezingen op Europa zal klein zijn.

De score van Wilders zal nauwelijks invloed hebben op de electorale gang van zaken in Frankrijk. Daar staat de extreemrechtse partij Front National (FN) van Marine Le Pen al maanden vast op kop in de peilingen.

De kans dat Le Pen als winnaar uit de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komt, blijft groot. Ook in Frankrijk zal Le Pen het pleit in de tweede ronde wellicht niet in haar voordeel kunnen beslechten, maar de politieke onvrede in Frankrijk is op zijn minst even groot als in Nederland.

Wat de Nederlandse verkiezingen vooral leren, is dat het gevoerde crisisbeleid massaal verworpen wordt. De onvrede waarop extreme partijen teren, is een grondstroom geworden.

Als je de verkiezingsuitslag nuchter bekijkt en de programma's van de winnaars doorneemt, heeft Nederland een stevige ruk naar rechts gemaakt en dat is zonder twijfel onder invloed van de partij van Wilders. Zeker als het gaat om de typische polustische thema's zoals de sterke nationalistische identitaire reflex.

De slag tegen Wilders heeft Rutte gewonnen, de slag om zijn (economisch) beleid duidelijk niet. Er wachten de liberale premier nog lange coalitieonderhandelingen.