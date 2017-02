Oosterweelde

Stilaan dagen de contouren van een Oosterweel-deal op. De grote vraag wordt nu of de Antwerpenaren niet stilletjes hopen de factuur naar de rest van Vlaanderen door te schuiven.

Weinig dossiers zijn zo symbolisch geworden voor de traagheid van de politieke besluitvorming in Vlaanderen als de Oosterweelverbinding, waardoor het op den duur verbaast als nog stappen vooruit worden gedaan. Dat laatste is nu aan het gebeuren.

De actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering zijn het eens geraakt over hoe Antwerpen zijn mobiliteit moet regelen. De Oosterweelverbinding blijft, maar het verkeer dat de stad gewoon moet passeren, zou worden afgeleid naar een noordelijker tracé. Om het helemaal te doen werken, zal tolheffing nodig zijn.

Weinig mensen hadden er enkele maanden geleden geld op gezet dat dat compromis mogelijk was. De Oosterweel­verbinding is een oorlog met vele veldslagen, waarvan de ­precieze plek van het tracé en de bijbehorende lawaai- en fijnstofhinder een van de grootste is. Die lijkt nu beslecht.

Ook de tolheffing wordt nog zo’n veldslag, omdat niet ­duidelijk is wie waar hoeveel zal moeten betalen. Idealiter past die discussie in een ­breder Vlaams of Belgisch verhaal over rekeningrijden, waarbij het meer kost om op drukke momenten de stad in te rijden. De alternatieve taxidienst Uber bewijst dagelijks dat zo’n systeem van ­variabele prijzen voor mobiliteit, naargelang de vraag naar verplaatsingen, kan werken. Het zou niet slecht zijn mocht de overheid, al is het met grote vertraging, dat soort oplossingen mee omarmen.

Moet iedereen de extra lasten dragen voor de Oosterweel-deal? Of alleen de lokale omwonenden die het vroegen?

De tolheffing leidt tot een tweede vraag waarop het antwoord bijzonder moeilijk is: wie zal dit betalen? De Oosterweelverbinding kost nu officieel 3,5 miljard euro. Hoeveel het nieuwe compromis zal kosten, is nog niet duidelijk, maar ­ramingen gaan al snel in de richting van nog eens 1 miljard euro. Wie zal dat betalen? De Antwerpenaren zelf, in ruil voor de grotere levenskwaliteit die ze dankzij de nieuwe tracés ­krijgen? Of de hele Vlaamse bevolking, omdat de Vlaamse ­regering de factuur opraapt?

Het is een vraag die er in de lange aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober volgend jaar toe doet, omdat ze naar het hart gaat van de moeilijke afweging in dit soort ­infrastructuurwerken tussen lokale lasten en veel breder ­verspreide lusten. Wat zijn de repercussies als in een lokaal ­referendum een plan wordt verworpen en geruild voor een duurdere variant? Moet iedereen die extra lasten dragen? Of alleen de lokale omwonenden die het vroegen?

Het klassieke Belgische compromis, zoals dat tussen vakbonden en werkgevers, bestond er jarenlang heel vaak in om overeen te komen en de factuur door te sturen naar de regering en dus de andere belastingbetalers. Als het compromis dat in de maak is over de Oosterweelverbinding écht de historische oplossing van een decennialang investeringsconflict in zich draagt, moet het ook een antwoord geven op de vraag wie al die Oosterweelde zal betalen.