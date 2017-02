Op zoek naar de zuivere intercommunale

Als intercommunales 'politiek zuiver' willen worden, moeten ze zich afvragen of hun opdracht nodig is, ze de juiste lokale politici aan boord hebben en moeten ze snoeien in hun vergoedingen.

Tom Balthazar, het politieke boegbeeld dat sp.a naar voren had geschoven als opvolger voor de Gentse burgemeester Daniël Termont, nam dit weekend ontslag nadat bekend werd dat hij bijverdiende in een intercommunale die onder meer belegde in chemische wapens. Wat hij deed was in de verste verten geen misdrijf en past in een jarenlange oude traditie van de lokale politiek. Het past echter niet langer in de – terecht - opgeschoven huidige normen over politieke hygiëne en politiek fatsoen.

Zijn ontslag leest als een wanhoopspoging om het Gentse kartel met Groen te redden, maar of dat lukt is niet zeker. De groenen, op hun linkerflank al opgejaagd door de communistische PVDA, leggen de verdere samenwerking met de door Optima al beschadigde Gentse socialisten nu voor aan hun leden. Die hebben alvast een reputatie om in dergelijke discussies principes te laten voorgaan op pragmatisme.

De exit van Balthazar gaat echter over meer dan de toekomst van het socialistische Gent, maar duwt de discussie over de toekomst van de intercommunales nog hoger op de agenda. Dat is op zich goed nieuws. Van Vlamingen wordt gezegd dat ze ‘gemeentenaren’ zijn, wat betekent dat ze meer vertrouwen hebben in hun lokale politici dan in federale of Vlaamse parlementsleden. Maar de keerzijde van dat lokale vertrouwen is de schimmige en voor velen onbegrijpbare wereld van de intercommunales. De rode draad doorheen de politieke reacties gisteren was dan ook dat nu hervormingen nodig zijn, zodat opnieuw vertrouwen kan ontstaan. Om dat doel te bereiken, zijn minstens drie veranderingen nodig.

De eerste vraag die zich opdringt is of intercommunales nodig zijn. Sommige activiteiten, zoals openbare werken of het aanleggen van energieleidingen, zijn economisch bekeken natuurlijke monopolies. Ze worden het best door de overheid gedaan. Andere activiteiten zijn dat niet. Waarom zouden crematoria of containerparken niet kunnen worden uitbesteed? In die zin is het voorstel om minstens de mogelijkheid open te houden om sommige intercommunales te privatiseren een goed plan. Niet iedereen moet die afrit nemen, maar de afrit moet minstens bestaan.

De tweede vraag is wie in de intercommunales die overblijven, moet zetelen. Als we gemeentelijke samenwerking ernstig nemen, is het simpel: neem iemand die de gemeente vertegenwoordigt én beslagen op het ijs komt. Zet daarom de schepen van afval automatisch in de afval-intercommunales, zet de schepen van financiën in de financierings-intercommunales en de schepen van energie in de energie-intercommunales. Daardoor zal iedere burger meteen door hebben dat het tijdperk voorbij is waarin de lokale politicus die naast een mandaat greep of op pensioen gaat, een mandaat bij een intercommunale als troost- of afscheidprijs krijgt.

De derde verandering gaat over geld. De Belgische overheid bespaart al een tijdje en zal dat de komende jaren nog moeten blijven doen. Er zijn nu eenmaal in het verleden te veel staatsschulden gemaakt en te veel pensioenbeloftes zonder bijhorende financiering gemaakt. Die besparingen zullen maar draagvlak krijgen als ook de politici zelf minstens excessen vermijden. Zet ook daarom in de eerste plaats de burgemeesters en schepenen in de intercommunales en schrap voor hen de bijkomende vergoedingen. Ze zijn al goed betaald.

In het jargon heet een samenwerkingsverband van gemeenten, zonder bijkomende privé-spelers, een ‘zuivere intercommunale’. Nu wordt het tijd ze 'zuiver' te maken op een manier die iedereen begrijpt en vertrouwt. Via een heldere politieke opdracht, aan schepencolleges gelinkte mandaten en zonder onnodig hoge vergoedingen. Het zal wellicht op ieder politiek hoofdkwartier in Brussel leiden tot een opstand van lokale politici, maar het is nodig. Alleen zo kan het politiek vertrouwen terug keren.