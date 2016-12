Onder toezicht van Rusland en Turkije sloot het Syrische regime een staakt-het-vuren met een groot deel van de opstandelingen. Een opstapje naar vredesonderhandelingen?

Een staakt-het-vuren voor het hele grondgebied is op zich al een krachttoer in het Syrische conflict. De Russische president Vladimir Poetin temperde onmiddellijk elk optimisme en noemde het bestand ‘breekbaar’. Toch lijken de partijen duidelijke afspraken gemaakt te hebben. Het ultieme doel is om een vredesoverleg op te starten dat een einde moet maken aan een oorlog die inmiddels bijna zijn zesde jaargang ingaat.

Rusland en Turkije zijn erin geslaagd de Syrische regering en de opstandelingen tot een tijdelijke wapenstilstand te bewegen. Moskou en Ankara verzekeren dat de belangrijkste rebellenbewegingen het akkoord onderschrijven. Maar nog belangrijker is wie het akkoord niet onderschrijft. De jihadisten van Islamitische Staat en Fatah Al-Sham, een beweging die gelieerd was aan Al Qaeda, worden uitgesloten. De vraag wat de Koerdische rebellen gaan doen, ligt open. Het is bekend dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hen eveneens als terroristen beschouwt. Ook de Hezbollah-milities, die met Iran verbonden zijn, is Erdogan liever kwijt dan rijk.

Het akkoord is opvallend omdat de Verenigde Staten nadrukkelijk niet aan de onderhandelingstafel uitgenodigd waren. Ook de Arabische en de Europese bondgenoten van de VS hadden geen stem in het staakt-het-vuren. Van Iran was evenmin een spoor.

Het lijkt erop dat Poetin en Erdogan de forcing willen voeren om een diplomatieke oplossing te vinden. Poetin signaleerde dat hij een deel van zijn troepen zal terugtrekken. Sinds de Syrische troepen Aleppo heroverden, liggen de militaire krachtsverhoudingen duidelijk anders. Dat is wellicht de reden waarom een belangrijk deel van de opstandelingen de wapens wil neerleggen en tot een onderhandelde oplossing wil komen. Ze dreigen gekneld te geraken tussen de Syrische troepen en de jihadistische milities.

Als het bestand standhoudt, zijn vredesonderhandelingen mogelijk. De knelpunten kent iedereen, te beginnen met de rol die de Syrische leider Bashar al-Assad nog kan en mag spelen. Maar om de onderhandelingen geloofwaardig te maken zijn meer partijen om de tafel nodig. Op 20 januari wordt Donald Trump de nieuwe Amerikaanse president en hij liet al verstaan dat hij deals met Moskou wil sluiten. Syrië kan het eerste dossier zijn waarin dat voornemen getest wordt. De vraag is dan wat de Europeanen zullen doen. Nu bombarderen ze mee met de VS en met de regionale machten die niet aan tafel zaten.

Maakt het staakt-het-vuren enige kans? Bitter weinig, leert het verloop van het conflict. Het biedt hooguit een adempauze in een uitzichtloze strijd. Wordt het een opstapje naar vredesonderhandelingen? Onwaarschijnlijk, dat zou pas echt een krachttoer zijn. Het opstapje kan in een klap vernietigd worden door deze of gene misnoegde partij. Dat zijn er bijzonder veel en dat is meteen het grootste probleem in Syrië.opstapje naar vredesonderhandelingen?