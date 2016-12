De Wetstraat is in de greep van ‘identity politics’, niet van economisch beleid. Dat maakt dat het cement dat de regering bijeen moet houden, nog meer verkruimelt.

Een permanente verkiezingsmodus. Zo omschrijft CD&V-voorzitter Wouter Beke in deze krant de gemoedstoestand van de N-VA. Omdat in de politiek echter niet zoiets bestaat als slechts één partij die in verkiezingsmodus is, gaat die analyse op voor de hele politiek. Het punt is dat het centrale plan waarrond de regering-Michel is gebouwd - sociaal-economisch herstel - niet het cement levert om de ploeg bijeen te houden. Dat heeft alles te maken met de stormen die ons land moet trotseren.

Er zijn veel stormen. De vluchtelingencrisis is er een, de terreurdreiging in Europa een tweede. Maar er is ook de economische storm van globalisering en robotisering, die velen ongerust maakt over wat de toekomst zal brengen. Het rationele antwoord is dat die toekomst ook veel goede dingen en veel kansen brengt, maar het irrationele antwoord is helaas dat vaak angst leeft.

Net dat maakt het zo lastig voor de politieke wereld. Mocht het alleen gaan over wie zijn job verliest, dan zou het simpel zijn. Op de begroting na is het tussentijdse sociaal-economisch palmares van de regering namelijk goed. De arbeidslasten zijn gedaald en er zijn netto 105.000 jobs bij. Het sociaal-economisch herstel is er. Je kan het te weinig en te traag vinden, maar je kan niet ontkennen dat het er is.

België kent drie topuitdagingen: terreur, migratie en werkloosheid.

Maar het is geen antwoord voor wie bescherming zoekt tegen de mogelijkheid van terreur, de impact van vluchtelingen op een samenleving vreest of bang is dat een robot zijn of haar job zal overnemen en er geen nieuwe banen zullen overblijven. In de Eurobarometer - een vaste peiling van de Europese Commissie - bleek deze week dat de Belgen vinden dat ons land drie topuitdagingen heeft: terreur, migratie en werkloosheid.

In de zoektocht naar die bescherming is de regering terechtgekomen in ‘identity politics’. Als het slecht gaat, wil je weten wie je bent en wie je gelijkgezinden zijn die je in

tegenspoed zullen bijstaan. Voor de N-VA is dat een Vlaanderen dat niet zomaar de islam en een vluchtelingenstroom toelaat. Voor CD&V is dat een Vlaanderen dat religie - ook de islam - en vluchtelingen meer omarmt. Voor de kosmopolitische liberalen is dat polariserende debat over Vlaamse identiteit dan weer bijzonder lastig, of het zou moeten worden herleid tot afspraken over vrijheden en burgerschap.

De conclusie is dat er geen consensus over is in de regering en het sociaal-economische palmares geen antwoord is op de vraag. De federale regering gaat bijgevolg bijzonder wankel het jaar uit, en straks het nieuwe jaar in. In permanente verkiezingsmodus.