Plan B wordt juridische uitdaging

Het wordt een grote uitdaging voor de regering om via een plan B een juridisch sluitende compensatieregeling uit te werken voor de Arco-coöperanten. Waarom hebben zij wel recht op een compensatie en andere beleggers die in de bankencrisis geld verloren niet?

Het Europees Hof van Justitie heeft de garantieregeling voor de Arco-coöperanten afgeschoten. Coöperanten zijn geen spaarders en kunnen dus geen aanspraak maken op de depositowaarborg die de Europese landen krachtens de Europese regels moeten bieden. Het Hof bekrachtigt bovendien de beslissing van de Europese Commissie die eerder al de Arco-regeling als ongeoorloofde staatssteun bestempelde.

Hoewel de uitspraak duidelijk is, volhardt de regering in de boosheid. Vice-premier Kris Peeters, die zich opwerpt als de spreekbuis van de Arco-coöperatie, haastte zich te zeggen dat de regering Michel nu snel werk zal maken van een plan-B.

Een compensatie van de Arco-coöperanten maakt immers deel uit van een grote politieke koehandel die de belangrijkste politieke families in dit land in 2011 hebben gesloten, en die herbevestigd is in het regeerakkoord van Michel I. Daar staat dat de regering 'zorg zal dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling' (zie screenshot).

Maar hoe de afspraken daarover precies luiden, daarover wordt de grootste geheimzinnigheid over bewaard. Ze worden niet verduidelijkt in het regeerakkoord, ze staan enkel in de zogenaamde ‘Atoma-schriftjes’. De burgers mogen dat blijkbaar niet weten. Wat hebben de politici te verbergen?

Het wordt in elk geval een hele uitdaging om een plan B op te zetten voor de Arco-coöperanten dat juridisch sluitend is. Want wanneer belastinggeld, ook al is het indirect, wordt gebruikt om hun een compensatie te gunnen, kan de regeling weer worden aangevochten op basis van een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

De politieke afspraken die gemaakt zijn over Arco zijn geheim. Wat hebben de politici te verbergen?

Waarom hebben de Arco-coöperanten wel recht op een schadevergoeding, de andere beleggers die rechtstreeks aandelen aanhielden in Dexia – of in Fortis- niet? Waarom ze sympathisanten zijn van christelijke werknemersbeweging die een electorale steunpilaar is van de CD&V? Dat is een onvoldoende rechtvaardiging.

De regering is overigens niet verantwoordelijk voor de ondergang van Dexia. Waarom zou ze dan een schadevergoeding moeten betalen? Daar is geen juridische grond voor.

Er mag dan al een politiek akkoord zijn om de Arco-coöperanten gedeeltelijk een compensatie te gunnen. Maar de regering is ook verplicht de juridische basisregels die in dit land bestaan te respecteren. De juridische basisregels hebben voorrang op een politiek akkoord. Als de regering die opzij schuift, ondergraaft ze zelf de rechtsstaat.