De Vlaamse plannen om de uitwassen in de wereld van de intercommunales te bestrijden zijn welkom, maar er zal meer nodig zijn om het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen.

De Vlaamse regering verstrengde gisteren de regels voor politieke hygiëne in de tot twee weken geleden grotendeels onbekende wereld van de intercommunales. Lokale politici zullen een plafond krijgen boven hun publieke inkomsten en zullen die inkomsten moeten aangeven en de intercommunales zullen zich minder makkelijk aan het Vlaamse keurslijf kunnen onttrekken. Tegen de zomer moet duidelijk worden of alle intercommunales in de energiesector wel degelijk nodig zijn.

Het zijn terechte keuzes na twee weken waarin ten overvloede is gebleken dat er in de complexe wereld van de intercommunales te veel duistere hoekjes zijn waarin lokale politici meer geld verdienen dan de meeste kiezers dachten, zonder dat altijd duidelijk is wat nog de link is met het algemeen belang. Die onthullingen hebben het vertrouwen in de lokale politiek, anderhalf jaar voor de verkiezingen, pijnlijk onderuitgehaald.

De plannen van de Vlaamse regering kunnen helpen dat vertrouwen weer op te bouwen, maar zullen niet volstaan. Daarvoor komt dit voorstel te laat, als reactie op feiten die politici in elke partij al jaren kenden. De vorige Vlaamse regering, geleid door de N-VA, CD&V en de sp.a, topte wél al de excessen in Vlaamse intercommunales af, maar die draad werd pas gisteren weer opgepikt.

Vertrouwen vertrekt te paard, maar keert te voet terug.

Net omdat het zo laat is, is het belangrijk dat ook de volgende stappen worden gezet. Het plan om in de zomer te wieden in de energie-intercommunales is belangrijk, maar zou verder moeten gaan. Het punt is namelijk dat kiezers doorgaans meer vertrouwen hebben in de lokale politiek dan in de nationale politiek, omdat ze hun gemeenteraadsleden persoonlijk kennen of op straat nog kunnen aanspreken.

Intercommunales zijn als technische, ondoorzichtige en vaak zelfs ongekende instellingen het tegenbeeld daarvan. Het houdt daarom steek ze herop te bouwen vanuit het vertrouwen in de schepenen en de gemeenteraadsleden dat wél nog vaak bestaat: vaardig de schepenen van Financiën af naar de financieringsintercommunales, en doe hetzelfde met de schepenen voor afval, energie, sport of openbare werken.

In één klap zal iedere burger snappen wat een intercommunale is, en waarom er in theorie niets verkeerd is aan samenwerking tussen gemeenten. Als er dan ook nog eens extra transparantie over vergoedingen komt, het onmogelijk wordt om via ‘tussenstructuren’ toch nog bij te verdienen, en iedereen de verplichting naleeft om mandaten te melden, kunnen we er geraken. Vertrouwen vertrekt te paard, maar keert te voet terug.