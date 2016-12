De zoektocht naar een nieuwe CEO voor de NMBS heeft resultaat opgeleverd. Sophie Dutordoir is bereid de handschoen op te nemen. Maar haar bewegingsruimte is klein.

Het spoorbedrijf moet dringend dynamischer en efficiënter worden gemaakt, zodat minder belastinggeld moet worden opgestookt om de treinen te laten rijden en de NMBS eindelijk een grotere rol kan spelen in het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk in ons land.

Maar de NMBS in beweging krijgen is moeilijk door het immobilisme van de vakbonden die onevenredig veel macht hebben in het bedrijf. De regering-Michel, zonder de socialisten, probeert een en ander te forceren. Met weinig succes tot dusver. Met Jo Cornu stond de voorbije jaren een doorgewinterde manager aan het hoofd van de NMBS. Het was zijn laatste opdracht. Hij had dus niets te verliezen Maar ook hij heeft er geen grote omslag kunnen realiseren.

Nu mag Sophie Dutordoir het proberen. Ze kan als manager niet de adelbrieven voorleggen die Jo Cornu had, of voor hem Marc Descheemaecker en Karel Vinck. De NMBS runnen is wat anders dan een delicatessenwinkel uitbaten. Maar de spoeling van kandidaten voor de topfunctie was dun. Wat wil je, als je vasthoudt aan een salarisplafond van 290.000 euro?

Om de NMBS in beweging te krijgen moet het bedrijf worden blootgesteld aan de druk van de markt.

De bewegingsruimte die Dutordoir bij de NMBS krijgt, zal niet groot zijn. Ze kan er niet zomaar haar eigen team samenstellen, ze moet er werken met de mensen die er zitten en politiek benoemd zijn. Zoals financieel directeur Olivier Henin, de vroegere kabinetschef van Didier Reynders (MR). En ze zal er moeten opboksen tegen Jean-Claude Fontinoy, de voorzitter van de raad van bestuur. Nog een vertrouweling van Reynders en bovendien iemand die én de NMBS door en door kent én het politieke spel perfect beheerst. Dutordoir moet oppassen niet tussen die twee Reynders-boys gesandwicht te worden.

Want de NMBS blijft een politieke speeltuin. Dat bewijst de benoemingssoap van de voorbije maanden en de stoelendans die moest worden georganiseerd om Dutordoir op haar plek te krijgen.

Wie ook de CEO is, het management van de spoorwegmaatschappij heeft weinig marge om een eigen beleid te voeren zolang de NMBS stevig in de greep van de politiek blijft en de macht van de vakbonden er niet aan banden wordt gelegd.

Om van de NMBS een performant spoorbedrijf te maken moet er heel wat veranderen. De weerstand daartegen kan worden doorbroken door de NMBS bloot te stellen aan de druk van de markt, door de concurrentie te laten spelen en een privépartner binnen te halen. Bij twee andere overheidsbedrijven, Proximus en Bpost, heeft dat prima gewerkt. Dus niet geaarzeld, pas dat recept ook toe op de NMBS.