Uiteraard moet de regering proberen de miljardensubsidies te verminderen die de NMBS jaarlijks opsoupeert. Privépartners betrekken bij het overheidsbedrijf kan daarbij helpen.

In de marge van haar Zomerakkoord heeft de regering-Michel afgesproken de participaties van de overheid in bedrijven kritisch te zullen bekijken. Ook de NMBS zal onder de loep worden genomen, zei minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) gisteren. Die uitspraak lokte felle reacties uit. Premier Charles Michel (MR) suste de gemoederen door te verduidelijken dat een privatisering van de spoorwegmaatschappij niet aan de orde is.

De NMBS in de etalage? Daar zal niet veel volk op afkomen. De maatschappij heeft elk jaar een smak subsidies nodig om te functioneren. Weinig privé-investeerders zullen bereid zijn dat op zich te nemen. Maar net omdat het zo’n grote subsidieslurper is en de kwaliteit van de dienstverlening die de NMBS daarvoor levert ondermaats is, is het de plicht van de regering om te kijken hoe van de spoorwegmaatschappij een beter presterend bedrijf kan worden gemaakt.

Het betrekken van een private partner kan helpen om een aantal vastgeroeste onderdelen bij de NMBS in beweging te krijgen. Bij twee andere overheidsbedrijven, Proximus en Bpost, heeft die aanpak gewerkt. Mede door de inbreng van private partners, ook in het kapitaal, zijn die geëvolueerd van logge staatsbedrijven naar meer dynamische én winstgevende ondernemingen.

Zonder hefboom, zoals de organisatie van concurrentie, zal het niet lukken bij de NMBS een veranderingsproces op gang te brengen.

Maar daar speelde ook iets anders mee. Bpost en Proximus moesten worden klaargestoomd voor de komst van de concurrentie. Het was aanpassen of weggespeeld worden. Dat was de belangrijkste hefboom om én de overheid én de vakbonden te overtuigen mee te stappen in het veranderingsproces.

Bij de NMBS is die concurrentiedruk er veel minder. Een private partner heeft daar geen enkel extern drukkingsmiddel om zaken te forceren. En zonder lukt het niet. Er wordt al jaren geprobeerd bij de spoorwegmaatschappij een transformatie op gang te brengen door managers uit de privésector te benoemen aan het hoofd van de onderneming. Veel heeft dat niet opgeleverd. Ze stonden machteloos tegenover de politieke inmenging en tegenover de vakbonden die om het minste naar het stakingswapen grijpen.

Uiteraard moet de regering zich daar niet bij neerleggen. Ze moet blijven proberen. Een simpele privatisering van de NMBS is niet meteen realistisch, niemand wil daar geld voor geven. Maar er zijn andere vormen om privépartners in te schakelen om van de spoorwegmaatschappij een performanter bedrijf te maken, bijvoorbeeld via het in concessie geven van bepaalde lijnen.

Elke verbetering is welkom. Maar te hoge verwachtingen moeten niet gekoesterd worden. Met de NMBS hetzelfde exploot realiseren als met Proximus of Bpost zal niet lukken. De ervaring van bijna 200 jaar nationale en internationale spoorgeschiedenis leert dat zonder belastinggeld de trein niet rijdt.