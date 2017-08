Zo scherp de Amerikaanse president Donald Trump kan reageren op buitenlandse toestanden, zo ‘genucanceerd’ lijkt hij dat te doen voor inlandse. Nochtans was de samenkomst van racistische groeperingen in Charlottesville de uitgelezen kans om te wijzen op de Amerikaanse waarden.

Het standbeeld van generaal Robert E. Lee in Charlottesville, in de staat Virginia, is de inzet van het geweld dat afgelopen weekend een leven eiste bij een confrontatie tussen extreemrechtse milities, onder meer de beruchte KKK, en tegenbetogers.

Robert E. Lee was legeraanvoerder van de Geconfedereerde Staten van Amerika tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Hij leidde de zuidelijken die voor het behoud van de slavenarbeid waren en tegen een verregaande unie van de Amerikaanse staten.

Hoewel Charlottesville nooit het toneel was van hevige gevechten tijdens die oorlog, werd wel een ruiterbeeld opgericht voor de generaal die uiteindelijk het onderspit moest delven in het Burgeroorlog. Hij is voor velen nog steeds het boegbeeld van de Confederatie en de bijhorende ideeën.

De VS blijven een radicaal verdeeld land, met een diepe racistische onderstroom.

In april besliste een rechter, op klacht van een burgerbeweging, dat het ruiterbeeld verwijderd moest worden. Sindsdien zijn al drie betogingen gehouden door aanhangers van het oude ideeëngoed van de Confederatie, die de blanke suprematie aanhangen. Met toenemend geweld.

Na de onlusten van zaterdag veroordeelde president Donald Trump de ‘extremisten’ van beide zijden. Dat hij niet krachtiger het racistische protest veroordeelde, viel slecht.

Niet alleen bij de Democratische oppositie en de burgerbewegingen, maar ook in de eigen partij. Nogal wat Republikeinse leiders spraken van ‘binnenlandse terreur’ en veroordeelden krachtig het racisme van de betogers.

In een poging de controverse te laten uitdoven liet dochter Ivanka Trump verstaan dat er ‘geen plaats is voor blanke suprematie en racisme’. Het Witte Huis voegde, in de loop van zondag, aan Trumps verklaring toe dat de veroordeling ‘uiteraard’ ook een veroordeling was van het racisme.

Het probleem met deze president is dat verzoening niet in zijn woordenboek blijkt te staan, net zomin als diplomatie.

De VS blijven een radicaal verdeeld land, met een diepe racistische onderstroom. De ideeën van blanke superioriteit zijn nooit helemaal verdwenen en allerlei obscure en minder obscure groepjes hebben zich het thema altijd eigen gemaakt. Vaak onder de oude vlag van de Confederatie.

Tijdens zijn verkiezingscampagne is Trump altijd licht over dat thema gegaan. Hij kreeg overigens steun van een belangrijk deel van Alt(ernative) Right, een bundeling van extreemrechtse groeperingen.

Die groeperingen maken al enige tijd opgang dankzij sociale media zoals Facebook waar gelijkgestemden elkaar snel kunnen vinden. Onder het bewind van Trump lijken ze aan kracht te winnen.

Maar het racisme is nooit weg geweest. Tijdens de mandaten van de vorige president, Barack Obama, waren er tal van schietincidenten waarbij blanke agenten al te gretig inschoten op Afro-Amerikaanse burgers, zonder daarom duidelijke en grondige redenen te hebben. Het was het begin van de beweging ‘Black lives matter’.

Misschien moet Trump eens echt vakantie nemen en nadenken over het verdere verloop van zijn presidentschap.

Wat Obama niet weg kreeg, lijkt Trump niet eens weg te willen. Dat de VS historisch nog altijd radicaal verdeeld zijn, blijkt uit iedere verkiezingsuitslag en soms ook tijdens gewelddadige manifestaties. Een president zou op zijn minst verzoenend moeten zijn en een poging moeten ondernemen om de kloof tussen zijn burgers te dichten.

Het probleem met deze president is dat verzoening niet in zijn woordenboek blijkt te staan, net zomin als diplomatie. Maar het is niet door het opstoken van de ene groep tegen de andere dat er een leefbare samenleving komt.

Vorige week ging Trump met ‘werkvakantie’. Hij begon een scheldoffensief tegen Noord-Korea en Venezuela en miste nadien pijnlijk de juiste toon na de gebeurtenissen in Charlottesville.

Misschien moet hij eens echt vakantie nemen en nadenken over het verdere verloop van zijn presidentschap. Het zou de man in het Witte Huis echt kunnen helpen. Maar zelfs dat zit er niet in.