Op de eerste verjaardag van het compromis over het gewaarborgde rendement op bedrijfspensioenverzekeringen staat dat compromis al op de helling. Door de extreem lage rente.

Het beleid van de ECB om de rente extreem laag te houden en zelfs onder nul te sturen dreigt een nieuw slachtoffer te maken: het in oktober vorig jaar moeizaam bereikte compromis over het gewaarborgde rendement op bedrijfspensioenverzekeringen. Werkgevers, vakbonden en verzekeraars raakten het toen eens over een minimumrendement van 1,75 procent, terwijl dat voordien 3,25 en zelfs 3,75 procent was.

‘Een rendement moeten bieden van 1,75 procent terwijl de marktrente onder 1 procent staat, is een hele opgave, maar niet onhaalbaar’, schreven we toen. Een jaar later blijkt dat het wél moeilijk haalbaar is. De Belgische langetermijnrente is sindsdien immers verder gedaald, van 0,9 procent naar minder dan 0,3 procent. En het ziet er niet naar uit dat de rente snel weer zal stijgen. Het verbaast dus niet dat de verzekeringssector vandaag opnieuw de alarmbel luidt.

Het compromis van vorig jaar koppelde het gewaarborgde rendement van de bedrijfspensioenverzekeringen aan de evolutie van de marktrente. Een verstandige beslissing. Maar tegelijk werd een ondergrens vastgelegd van 1,75 procent. Dat was achteraf bekeken niet zo’n verstandige beslissing. Die toegeving was echter nodig om de vakbonden over de streep te trekken. Maar nu leidt die afspraak tot de vaststelling dat het probleem niet is opgelost.

De werknemers moeten begrijpen dat verzekeraars en werkgevers niet kunnen toveren.

Het is de voorbije weken duidelijk geworden dat de lage rente de verzekeraars ferm pijn doet en dat ze geen komedie spelen. Ethias, P&V en AXA hebben verregaande maatregelen moeten nemen om hun rendabiliteit te beschermen. De Nationale Bank ziet erop toe dat ze geen onverantwoorde risico’s nemen. Want als een verzekeraar over de kop gaat, ontstaan grote problemen. Je kan erop aan dat verschillende verzekeraars niet langer de verplichting op zich willen nemen om een rendement te waarborgen op de stortingen voor de bedrijfspensioenverzekeringen.

De last komt dan bij de bedrijven terecht. Want de wet bepaalt dat de werkgevers moeten instaan voor het gewaarborgde rendement. Dat dreigt voor hen een dure zaak te worden. Die kunnen ze op twee manieren oplossen: door veel terughoudender te zijn met het toekennen van een bedrijfspensioenverzekering, of door op andere vlakken te besparen op de personeelskosten. In beide gevallen komt de rekening bij de werknemers terecht.

De evidente oplossing bestaat erin het wettelijk gewaarborgde rendement op de groepsverzekeringen te koppelen aan de ontwikkeling van de langetermijnrente in ons land, zonder ondergrens. Dat is de logica zelve.

Het betekent wel dat de werknemers een minder groot extralegaal pensioen kunnen opbouwen. Dat is geen prettige boodschap. Maar ze moeten begrijpen dat noch de verzekeraars noch de werkgevers kunnen toveren. Als de werknemers hun onvrede daarover willen uiten, moeten ze zich wenden tot het volgende adres: ECB, Sonnemannstrasse 20, Frankfurt am Main, Duitsland.