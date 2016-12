Renzi speelt onnodig met vuur

Met een referendum over de inkrimping van de senaat doet de Italiaanse premier Matteo Renzi een grote gok. Door er zijn lot aan te verbinden neemt hij onnodige risico’s.

Zoals gebruikelijk is de inzet van het Italiaanse referendum van zondag niet langer de vraag of de senaat afgeslankt moet worden, maar wel of Matteo Renzi kan blijven regeren. In dit geval heeft de premier dat louter aan zichzelf te danken. Bij een nee zullen de gevolgen niet alleen groot zijn voor Italië, maar dreigen ook voor Europa moeilijke tijden.

Italië is een notoir politiek instabiel land. Dat Renzi meer stabiliteit wil brengen, is lovenswaardig. Maar Renzi zag zichzelf vooral als de grote winnaar van de hervorming. De aanpassing van de kieswet, in combinatie met de afbouw van de senaat, opent de weg naar een autoritair bestuur.

Behalve een gevaarlijke hervorming is de strategie van ‘ik of de chaos’ in deze tijden gevaarlijk. Populistische partijen als de Vijfsterrenbeweging en de Lega Nord spelen in op het anti-establishmentgevoel om het nee-kamp te versterken. Na de brexit en de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten kan Italië het derde grote land zijn waar een politieke aardverschuiving plaatsvindt.

Een nee maakt het Renzi onmogelijk voort te regeren. Onvermijdelijk volgt dan een periode van politieke instabiliteit en onzekerheid. En dat op een ogenblik dat de Italiaanse banksector in diepe problemen zit. De oudste bank ter wereld, Banca Monte dei Paschi di Siena, zoekt 5 miljard euro om zich te herkapitaliseren. Politieke onzekerheid kan die plannen dwarsbomen en de bank doen vallen. In een doemscenario worden dan de andere zwakke Italiaanse banken meegesleurd en flakkert de eurocrisis opnieuw op.

Met een politiek pokerspel waarin hij zwaar kan verliezen, dreigt Renzi zijn eigen hervormingen te ondergraven.

De zenuwen op de financiële markten zijn gespannen. Daar wordt uitgegaan van een nee: tegen de hervorming én tegen Renzi. De jongste peilingen geven het nee-kamp een duidelijke voorsprong. Maar het aantal onbesliste kiezers is erg groot.

Natuurlijk bestaat de kans dat de peilers en de markten ernaast zitten: bij de brexit en bij Trump waren ze ook fout. Dat zou dan een ja en de redding van de carrière van Renzi betekenen. Dat scenario ligt evenwel niet bovenaan op de stapel.

Renzi, eerder geprezen om zijn hervormingen, neemt een onnodig risico. Met een politiek pokerspel waarin hij zwaar kan verliezen, dreigt hij zijn eigen hervormingen te ondergraven.

En als dat verlies hoog oploopt, is dat niet alleen rampzalig voor Italië, maar ook voor de rest van Europa. Italië heeft nood aan hervormingen, politiek en economisch, maar daar horen geen referenda bij die dienen om het ego van een premier groter te maken.