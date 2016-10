Schadelijk veto

Als het halsstarrige Waalse verzet tegen het Europees-Canadese handelsverdrag ons iets leert, dan is het dat je naast te weinig democratie ook te veel democratie kan hebben.

Als er iemand is die de kracht van een goede politieke oneliner kent, dan is het wel federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Na een ontmoeting met de ­ministers van Handel van de 28 EU-landen zei hij gisteren dat ‘27,5, misschien zelfs iets meer’ van die 28 klaar zijn om het handelsverdrag met Canada te ondertekenen.

Daarmee staat Franstalig België meer dan ooit geïsoleerd in de volledige Europese Unie. Zelfs Griekenland, dat geleid wordt door een communistische premier, is bereid het verdrag te ondertekenen. Ook de socialisten in Frankrijk en Duitsland liggen niet dwars voor de ondertekening.

Want de argumenten die Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström opwerpt, zijn pertinent. Als er één land ter wereld is dat qua meertaligheid, welvaartsstaat en waarden lijkt op de Europese Unie, dan is het Canada. Dit is China of Rusland niet, zelfs niet de VS. Het is daarom niet overdreven dit handelsverdrag te zien als een cruciale test voor de mate waarin de EU nog in staat is een beleid voor internationale handel te voeren en haar plaats op het internationale toneel in te nemen. Zeker na de brexit leeft die vraag elders in de wereld wel degelijk, zeggen diplomaten.

De bezorgdheid van de tegenstanders is op zich legitiem. Het zou niet goed zijn dat de Belgische gezondheidszorg of het Vlaamse milieu- of cultuurbeleid moet wijken voor de winst van een Canadese multinational. Maar het punt is net dat het verdrag op die bezorgdheden antwoordt. Het bevat bijvoorbeeld afspraken over een verbod op de import van hormonenvlees. Het legt een bescherming van arbeids- en milieunormen op. Het moderniseert net de onafhankelijke handelstribunalen die de huidige regeringspartijen in Franstalig België mee hebben ingevoerd toen België nog zelf zijn handelsakkoorden afsloot.

De waanzin over de Europees-Canadese handel leert twee dingen over democratie. Het eerste is dat er nog meer inspanning moet gaan naar het verdedigen van internationale handel. Commissaris Malmström ziet nu al middenveldorganisaties na iedere onderhandelingsronde in de handelsgesprekken met de VS, maar blijkbaar volstaat dat niet om het irrationele wantrouwen weg te nemen.

De tweede les is dat ook België een denkoefening nodig heeft over het gemak waarmee internationale verdragen kunnen worden geblokkeerd. In dat opzicht is de suggestie van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een goed begin. Hij stelt voor om internationale verdragen op te splitsen in een investeringsverdrag en een handelsverdrag. Dat laatste is een puur Europese bevoegdheid, waar het vetorecht van EU-staten en deelstaten niet geldt.

Nu blokkeert 0,5 EU-land namelijk iets waar het zich wettelijk gezien niet moet over uitspreken. Het was een politieke geste van de Commissie toch die inspraak te geven. Die geste was verkeerd. Je kan te weinig democratie hebben. Maar soms ook te veel.