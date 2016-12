Schoolprobleem

Het Vlaams onderwijs is niet zo fantastisch als we zelf graag geloven. Terwijl technologische revoluties over de wereld razen, leert een op de zes jongeren niet eens de basisvaardigheden.

Niet de afkomst is van belang, maar de toekomst. Als dat motto ergens in steen gebeiteld zou moeten staan, is het in ieder klaslokaal. Want als onderwijs al niet het verschil kan maken door talent te laten groeien en bloeien, hoe doen we het dan wel?

Om die reden moeten de onderwijscijfers die de OESO, de club van de rijke landen, gisteren in haar PISA-onderzoek voorstelde, een wake-upcall zijn voor Vlaanderen. We willen al eens graag geloven dat het Vlaams onderwijs top is. Dat is het ook voor wie heel goed is in wiskunde. En we scoren ook beter dan het Franstalig onderwijs in België, een kleine halve eeuw na het splitsen van het onderwijsbeleid nog vaak een onbewust referentiepunt.

Maar we doen het onderaan op de ladder helemaal niet goed. Nergens elders is er zo’n relevant verschil tussen de schoolprestaties van allochtonen en autochtonen. Ook het verschil tussen de schoolprestaties tussen wie een geprivilegieerde sociale afkomst heeft en de minder gefortuneerden blijft groot.

Maar bovenal is het de groep die eufemistisch wordt omschreven als ‘laagpresteerders’ die zorgen baart. De definitie luidt iets minder omzwachteld als volgt: ‘Laagpresteerders in wetenschappen zijn niet in staat alledaagse wetenschappelijke kennis te gebruiken om data te interpreteren of een geldige wetenschappelijke conclusie te trekken. In wiskunde kunnen ze niet bij benadering de prijs van een product in een andere munt berekenen of de afstand vergelijken tussen twee alternatieve routes. In lezen worstelen ze met het herkennen van het hoofdidee in een tekst.’

Het klinkt als een uitzonderlijke categorie, maar dat is het niet. In Vlaanderen gaat het over 17 procent, wat meer is dan bij de vorige meting. We spreken over meer dan een op de zes jongeren.

Het is een verontrustende evolutie in een wereld die in sneltempo geen leukere plek wordt voor laaggeschoolden. Amazon bouwt op dit eigenste moment in de VS een supermarkt zonder personeel: via machine learning en gesofisticeerde sensoren weet de winkel wat je in je boodschappentas hebt gestopt. De betaling gebeurt automatisch via je Amazon-app.

Het leert hoe geen enkele job met routinewerk veilig is. Het leert ook hoe het klassieke vangnet van laaggeschoolde jobs voor wie in het onderwijs uit de boot valt, kleiner wordt.

Net daarom volstaat het niet om te kijken naar de topprestatie voor wiskunde in het Vlaams onderwijs. We moeten meer dan ooit kijken naar de onderkant. Hopelijk helpt de hervorming van het secundair onderwijs, maar er zal meer nodig zijn dan dat. Er zal bijvoorbeeld nog meer aandacht voor de kennis van het Nederlands bij anderstaligen nodig zijn. En wat ook zou helpen - ook al is het een taboe - is schooldirecties meer vrijheid geven om goede leerkrachten te belonen, en slecht presterende niet.