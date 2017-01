Het cliëntelisme tiert welig in de politiek in dit land, in het zuiden én noorden. Om daar komaf mee te maken is meer nodig dan een grote schoonmaak in de Waalse intercommunales.

Met de hete adem van de extreemlinkse partij PTB in haar nek moest de Parti Socialiste, dé beleidspartij in Wallonië, uiteindelijk wel reageren op het schandaal bij de Luikse, door lokale PS-politici gedomineerde, intercommunale Publifin-Nethys. Om de verliezen bij de volgende verkiezingen te beperken. De PS-vertegenwoordigers nemen ontslag uit de raad van bestuur van Publifin, PS-minister Paul Furlan - verantwoordelijk voor de lokale besturen - stapt op uit de Waalse regering, en de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) heeft maatregelen aangekondigd om het aantal mandaten bij de intercommunales fors te verminderen. Ook wil hij de werking ervan transparanter maken, en persoonlijke verrijking en andere misbruiken tegengaan.

Die maatregelen zijn absoluut gepast. Maar waarom worden ze nu pas genomen? De PS moet niet de vermoorde onschuld spelen. De partijtoppers wisten uiteraard hoe het er bij Publifin aan toeging. De intercommunale is een onderdeel van het systeem waarop de PS haar politieke en economische macht heeft gebouwd. En daar horen praktijken bij om mensen op een of andere manier - zelfs al zijn ze niet helemaal zuiver - aan zich te binden. Ook andere partijen vallen erop terug.

Postjes in intercommunales zijn een instrument om lokale mandatarissen wat macht en extra centen te gunnen en daarmee hun partijtrouw te kopen. Ideologie alleen is niet stevig genoeg als bindmiddel. Het is echter niet acceptabel dat de partijen daarvoor publieke fondsen gebruiken en dat bewust een grote ondoorzichtigheid wordt geschapen over wat in de intercommunales gebeurt.

Het is niet typisch Waals. Ook in Vlaanderen leeft die cultuur. Hier is echter al voor een stuk orde op zaken gesteld. In de vorige Vlaamse regering heeft toenmalig minister Freya Van den Bossche (sp.a) het aantal mandaten bij de energie-intercommunales zowat gehalveerd. Maar er kan nog veel worden verbeterd, want Vlaanderen heeft met het Oost-Vlaamse Farys eveneens een machtige intercommunale die zich in schimmigheid hult.

‘J’en ai marre des parvenus’, brieste PS-voorzitter Elio Di Rupo tien jaar geleden al een keer. Is het opnieuw alleen maar een operatie ‘schadebeperking’? Of is het de PS deze keer wel menens met de grote schoonmaak? Dan moet ze de operatie niet beperken tot de intercommunales en mag ze geen uitzonderingen laten bestaan voor de partijtoppers - zoals nu wel het geval is.

Het zou wat zijn, dat de PS het voortouw neemt om komaf te maken met het politiek cliëntelisme dat in ons land welig tiert en dat vele gedaantes aanneemt. De politieke benoemingen bij overheidsdiensten en in overheidsbedrijven zijn er daar een van - een staaltje ervan kregen we onlangs nog te zien bij de NMBS. Deugdelijk bestuur, onze politici prediken dat wel voor particuliere bedrijven, maar ze passen het zelf niet toe waar ze direct of indirect de lakens kunnen uitdelen.