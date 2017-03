Simpele keuze

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Wie pleit voor meer overheidsinvesteringen moet ook aanduiden waar het geld vandaan moet komen. En nee, meer schulden aangaan is geen optie.

Groen en Ecolo starten vandaag in het federale parlement met een ambitieuze brainstormsessie over een investeringsplan voor ons land. Ze hebben experts en bedrijfsleiders uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Het pleidooi voor meer overheidsinvesteringen is niet nieuw. Premier Charles Michel (MR) heeft dat ook al op zijn agenda gezet. Het kan echter geen kwaad om hem wat achter de veren te zitten.

Het Planbureau heeft onlangs in een studie nog aangestipt dat de overheidsinvesteringen in ons land tot een laag peil zijn gezakt. De investeringen volstaan niet om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven. Het Planbureau wees er ook op dat het optrekken van de infrastructuurinvesteringen belangrijke economische baten zou opleveren.

Niemand betwist dat het opdrijven van de overheidsinvesteringen noodzakelijk en nuttig is. De uitdaging is met ideeën te komen die nieuw én realistisch zijn. Men moet niet proberen het warm water, dat intussen al ferm is afgekoeld, opnieuw uit te vinden. Kristof Calvo, de fractieleider van Groen in de Kamer, stelt voor dat de overheid geld ophaalt bij de spaarders met speciale obligaties waaraan een fiscaal voordeel is gekoppeld,. Dat is een variant op de volkslening van de regering-Di Rupo die wegens desinteresse van de spaarders echter alweer wordt afgevoerd.

Geld is trouwens niet het probleem. Bart De Smet, CEO van de verzekeraar Ageas, zegt dat hij 4 miljard euro heeft om infrastructuurprojecten te helpen financieren. Luc Bertrand, voorzitter van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, stuurde een gelijkaardige boodschap uit. De overheid kan het geld ook lenen op de kapitaalmarkt. Maar dat betekent dat ze extra schulden aangaat - door de spaarders aan te spreken doet ze dat ook.

Dáár knelt het schoentje. De situatie van de Belgische overheidsfinanciën - het tekort op de begroting, de schuld van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product - laat weinig ruimte voor het verhogen van de overheidsinvesteringen. Het ligt niet aan de Europese regels die verbieden dat investeringsuitgaven buiten de begroting gehouden worden. Het Planbureau is daarover duidelijk: hogere investeringen die niet gefinancierd worden door extra belastingen of door het schrappen van andere uitgaven, maken dat de overheids¬financiën onhoudbaar worden. Er zijn immers ook nog de -oplopende vergrijzingskosten.

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Meer investeringen, oké. Maar dan ook hogere consumptiebelastingen? Want dat is volgens het Planbureau de financieringswijze met de minst negatieve neveneffecten voor de economie, samen met het schrappen in andere overheidsuitgaven.

Dat is een simpele maar politiek lastige keuze. Een die onze beleidslui de vele voorbije jaren niet hebben durven te maken. Andere uitgaven kregen altijd voorrang op, en gingen zelfs ten koste van, de overheidsinvesteringen. Het ziet er helaas naar niet naar uit dat daar gauw verandering in komt.