Sluipend gif

De toekomst van de Bombardier-fabriek in Brugge oogt somber. Het sluipende gif van de te hoge loonkosten doet zijn vernietigende werk.

Bij Bombardier in Brugge staan ruim 200 banen op de tocht. Nog maar eens. Tien jaar geleden werkten er in de fabriek nog ruim 1.000 mensen. Daar blijven er na de zoveelste herstructurering binnenkort wellicht nog amper 300 van over. Ook de activiteiten in de Brugse fabriek zijn stelselmatig teruggeschroefd. Nu is beslist dat Brugge nog enkel de binnenafwerking van trein-, tram- en metrostellen zal doen. De fabriek wordt een filiaal van de Bombardier-vestiging in het Noord-Franse Crespin die opgewaardeerd wordt. Dat voorspelt weinig goeds voor de overlevingskansen van de Brugse fabriek op langere termijn.

Het heeft geen zin voor Bombardier Brugge te blijven strijden. Dat is een verloren zaak.

Het Canadese Bombardier kocht de bouwer van transportmaterieel in de jaren 80 van de vorige eeuw om Belgische orders voor treinen, trams en metrostellen te kunnen binnenhalen. De fabriek in Brugge is altijd sterk afhankelijk gebleven van bestellingen van binnenlandse openbaarvervoermaatschappijen als De Lijn, de MIVB en de NMBS. Elke keer dat Bombardier Brugge een Belgische bestelling dreigde te verliezen aan een buitenlandse concurrent, luidde het dat het voortbestaan van de fabriek in gevaar kwam.

Die chantage werkt niet meer. De Lijn plaatste onlangs een grote bestelling bij een Spaanse constructeur van tramstellen. Bombardier vecht die toekenning wel aan bij de Raad van State. ‘Het is vreemd dat men het werk aan de Spanjaarden geeft’, stelden de vakbonden toen. Dat is een uitspraak die uit de mond van Donald Trump zou kunnen komen. Maar maatschappijen als de MIVB, De Lijn en de NMBS, die leven van overheidssubsidies, moeten beter op hun centen letten. Het is niet hun opdracht op een indirecte manier de werkgelegenheid van 500 mensen in de Brugse fabriek met overheidssteun in stand te houden. Ze moeten kiezen voor het beste materieel tegen de goedkoopste prijs. Dat zijn ze verplicht aan hun klanten en aan de belastingbetalers.

Met de dichtslibbende wegen is er een toekomst voor het openbaar vervoer. Maar voor constructeurs van trein-, tram- en metrostellen heeft het geen zin in elk land een vestiging open te houden. De concurrentie verplicht hen hun productie te rationaliseren en te concentreren in grotere vestigingen. En daar is België het slachtoffer van. Niet alleen omdat we maar een kleine binnenlandse afzetmarkt hebben. Maar vooral omdat door onze hoge loonkosten produceren hier te duur is. Om dezelfde reden sloten de autoconstructeurs Opel en Ford en de graafmachinebouwer Caterpillar hier hun fabrieken.

Het is niet de taak van De Lijn of de NMBS om het voortbestaan van de Bombardier- fabriek in Brugge veilig te stellen.

Belgische bedrijven liepen ooit voorop in de trein- en tramknowhow. Ze hebben die voorsprong echter niet kunnen handhaven, ze hebben er geen duurzame internationale business op kunnen bouwen. Door de hoge loonkosten zijn ze uit die markt geprijsd. Het heeft geen zin voor Bombardier Brugge te blijven strijden. Dat is een verloren zaak.

Dat betekent niet dat er hier voor industriële bedrijven geen toekomst meer is. Maar het moet op een andere manier: in welgekozen niches, door in te zetten op een unieke technologie en zonder dat er nog veel handenarbeid aan te pas komt.