De regering zette gisteren de eerste stap om minder soldaten op straat te laten patrouilleren. Ondanks de blijvende terreurdreiging is het een juiste beslissing, die niets te vroeg komt.

Van het Centraal Station tot de straten in de Europese wijk: het is moeilijk om in Brussel rond te lopen en geen militairen te zien. We zijn eraan gewoon geraakt in de politieke wijk de geparkeerde legervoertuigen in de straat te zien. De federale regering nam gisteren de eerste stap om die troepenmacht in eigen land - zo’n 1.250 soldaten - af te bouwen.

Het is niets te vroeg. Niet omdat de dreiging verdwenen zou zijn. De aanslag in Barcelona leerde hoe gevaar blijft dreigen, ook al verkruimelt in Irak en Syrië het kalifaat van Islamitische Staat. OCAD, dat het terreurgevaar in ons land inschat, houdt het terreurniveau nu al anderhalf jaar op drie, het op een na hoogste peil. Om die reden blijven waakzaamheid en een verhoogde staat van veiligheid nodig, wellicht nog voor even.

Alleen doet ook de vraag ertoe hóé je die veiligheid organiseert. Er is een groot verschil tussen politiemensen inzetten, dan wel soldaten de straat opsturen. Dat verschil kan klein lijken, omdat beiden het overheidsmonopolie op geweld uitoefenen en wapens dragen, maar ze zijn voor iets totaal anders opgeleid en uitgerust.

Organiseer de veiligheidscultuur vanuit de politiediensten, niet vanuit het leger.

Politiemensen zijn getraind om de wet te handhaven en burgers in hun eigen land te beschermen. Militairen zijn in de eerste plaats opgeleid om een vijand te doden. Het maakt dat politiemensen getraind zijn om voorzichtiger tussenbeide te komen, terughoudend te zijn en zeker geen slachtoffers te maken. Ze gebruiken om die reden ook lichtere munitie, die minder snel onschuldige omstaanders zal raken. Militairen zijn met zwaarder geschut uitgerust, om in veel brutalere oorlogssituaties mensen uit te schakelen.

Tijdens een aanslag - die neerkomt op een oorlogssituatie - is het nodig het leger in eigen land in te zetten. Ook in de weken en maanden daarna is dat zo. Maar het is veel minder verdedigbaar dat heel lang te blijven doen. Geweld is in een rechtsstaat een privilege van de overheid, die om die reden verplicht is het niet meer te gebruiken dan strikt nodig is.

Anderhalf jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro is het moment gekomen om de militairen van onze straten weg te houden om te verhinderen dat soldaten op straat het ‘nieuwe normaal’ wordt. Wellicht had het zelfs al wat eerder gemogen.

Daarbij mag de regering de veiligheidscultuur die ze België heeft gegeven - en die wellicht een van de politieke erfenissen van deze regering wordt - niet zomaar loslaten. Bewaking, inlichtingen en patrouilles blijven meer dan nodig. Er is geen reden tot laksheid. Maar organiseer de veiligheidscultuur vanuit de politiediensten, niet vanuit het leger.