Een Chinese krant spreekt over de ‘spuwoorlog’, de escalatie tussen de VS en Noord-Korea. De oplopende dreigementen leiden tot grote spanningen in en om het Koreaanse schiereiland.

De toon is ontzettend snel scherper geworden. De Amerikaanse president Donald Trump spaart op Twitter zijn harde woorden niet. Na het dreigement dat Noord-Korea zou vergaan in ‘vuur en woede’, kwam gisteren de tweet dat de nucleaire paraatheid van de VS groter is dan ooit. Pyongyang leek niet onder de indruk. Het dreigde ermee een raketaanval te lanceren op Guam, een onooglijk Amerikaans eilandje in de Stille Oceaan, maar van uiterst belangrijke strategische waarde voor de VS. Guam is het Amerikaanse militaire knooppunt voor de Aziatische regio.

Het regime van Kim Jong-un schuwt al lang de provocaties niet. Met de regelmaat van de klok klinkt het dat New York of Washington in as gelegd zal worden. De eigenzinnige dictator van Noord-Korea laat zich ook niet afschrikken door sancties, zelfs als de volledige Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die goedkeurt. Die sancties raken de Noord-Koreaanse elite dan ook niet, en het regime kan bovendien nog maar eens het beeld van het verwerpelijke en decadente Westen in de propagandamachine gooien.

De Amerikaanse presidenten lieten zich tot nu toe niet provoceren. Ze poogden op een of andere manier, zonder succes, het Noord-Koreaanse regime tot betere inzichten te brengen.

De ‘spuwoorlog’ maakt dat voorlopig helemaal onmogelijk. De gespierde taal van Trump zal het regime in Pyongyang alleen meer in het defensief duwen en dus nog meer oorlogstaal laten spuwen.

De escalatie leidt tot onrust. Zelfs de financiële markten, die lange tijd immuun leken voor slecht politiek nieuws, worden zenuwachtig. Terecht. Het opbod kan leiden tot een situatie waarbij een militaire interventie op welke manier dan ook onvermijdelijk lijkt. Die zal eerder van de VS komen dan vertrekken uit Noord-Korea. Kim weet ook wel dat hij geen partij is voor de Amerikaanse vuurkracht. Zijn doel is vooral zichzelf en zijn regime in stand houden, niet Guam te bombarderen.

Het probleem met president Trump is dat hij zeer impulsief reageert. Veel langetermijnvisie moet je van hem niet verwachten. De kans bestaat dat er in een of andere impulsieve bui een militaire actie komt. Die kan ongekende gevolgen hebben. Pyongyang zal in ieder geval genoeg vuurkracht hebben om Zuid-Korea in de strijd te betrekken. En de vraag is wat de Chinezen van een ingrijpen aan hun achterdeur zullen denken.

Diplomatie bedrijf je niet met dreigen en bedreigen, zeker niet bij een tegenstander die daar niet van onder de indruk is. Als de VS willen dat Noord-Korea stopt met de ontwikkeling van atoomwapens, zal daar een serieuze diplomatieke inspanning tegenover moeten staan. Het lijkt erop dat de huidige bewoner van het Witte Huis niet gemaakt is voor een dergelijke oefening.

De enige manier om Kim echt aan te pakken is hem en zijn medestanders rechtstreeks te raken, maar dat is moeilijk. Als dat niet lukt, moet het Noord-Koreaanse regime op alle mogelijke manieren kort gehouden worden. Daarbij is het opletten dat de VS zichzelf niet in een onmogelijke positie manoeuvreren, waardoor uiteindelijk alleen de militaire optie overblijft. Want dan ontketent het Witte Huis iets waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. De raad is: spaar je speeksel en werk een goede strategie uit.