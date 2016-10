Staat van gemiste kansen

De 'state of the union' leert vooral hoe België een staat is die grote kansen aan het missen is. En er met Arco dan nog eens verkeerde plannen bovenop gooit.

De regering Di-Rupo had de verdienste dat ze België stabiliseerde toen ons land in het oog van de financiële markten stond en met een staatshervorming wat communautaire rust bracht na vijf jaar crisis. Haar grootste tekortkoming was de manier waarop ze saneerde, namelijk door veel inkomsten in belastingen te gaan zoeken.

De hoop leefde dat de regering-Michel dat evenwicht kon rechttrekken en – nu de rust terug was – eindelijk eens werk kon beginnen maken de hervormingen die België al lang nodig heeft. In dat licht was de begroting die premier Charles Michel dit weekend voorstelde, er echter geen om trots op te zijn.

De eerste reden is dat het grootste zwaard van damocles dat boven de Belgische welvaartsstaat hangt, geen beetje is weg genomen. Het tekort op de begroting flirt dit jaar opnieuw gevaarlijk met de drie procent van het bruto binnenlands product. Federaal vice-premier Kris Peeters (CD&V) handelde dat probleem gisteren af als een gesprek tussen federaal minister van Begroting Sophie Wilmes en de Europese Commissie, maar dat gesprek is maar bijzaak. De kern van de zaak is dat de Belgische overheid beloftes over pensioenen en gezondheidszorg maakt waarvoor ze nu al geen geld genoeg heeft en dat plaatje maar niet op orde krijgt.

De tweede reden is dat de belangrijkste maniern om op een duurzame manier aan dat geld te raken – meer jobs en meer economische activiteit – niet ernstig genoeg wordt genomen. De regering gaf na de brexit nog het signaal dat Britse bedrijven welkom zijn in ons land, maar de waarheid is ondertussen dat Britse bedrijven dankzij het crashende pond vijftien procent goedkoper kunnen exporteren naar ons. Tegelijk hervormen landen als Italië – geleid door een socialistische premier – wél hun vennootschapsbelasting. We dreigen ook daar de trein te missen.

De derde reden is dat wie ongerust is over het gebrek aan perspectief op een wettelijk pensioen, helemaal gevangen zit. Wie de vergrijzingspolitiek van de Belgische overheid – om goede redenen – niet vertrouwt, kan zelf proberen te sparen voor zijn of haar pensioen. Maar wie dat doet, heeft in vier jaar tijd de belastingen op de inkomsten uit dat vermogen zien verdubbelen. De roerende voorheffing gaat met dit begrotingsakkoord nu naar dertig procent.

En alsof er nog wel iets bij kon, wordt nu ook het werk opgestart om de aandeelhouders van Arco, die door het ACW jarenlang is diets gemaakt dat ze spaarders waren, met overheidsgeld te redden. Het kan niet genoeg herhaald worden: Arco is het equivalent van een brandverzekering krijgen van de overheid nadat je huis al is afgebrand en zonder dat je ooit een premie betaalde. Toch moet er tegen 2017 een oplossing zijn. Die timing kan niet toevallig zijn: CD&V zal met de vergoeding willen uitpakken in de lokale verkiezingen van 2018. Het betekent dat er nog altijd een plan op tafel ligt waarbij u op een of andere manier mee zal betalen voor de verkiezingscampagne waarin CD&V probeert te overleven als lokale volkspartij.

Zeker in combinatie met alles wat niet lukt, blijft de hardnekkigheid waarmee een vergoeding voor Arco-aandeelhouders wordt gezocht een schande. We hebben dus een overheid die geen geld heeft om haar beloftes over pensioenen te betalen, die vervolgens wie zelf voor dat pensioen spaart almaar meer van die inkomsten afneemt, daarna die kansen mist om meer economische activiteit aan te trekken die het gat in de vergrijzingsfactuur wél kan dichten, maar die vervolgens wél plannen maakt om aandeelhouders die via de christelijke zuil belegden te vergoeden voor hun verliezen, terwijl wie hetzelfde deed zonder een zuil zijn geld kwijt is.

Dit is een beleidsverklaring waaruit blijkt hoe de regering – na de harde strijd tussen CD&V en de anderen – haar prioriteiten niet helder genoeg op een rij heeft. Deze beleidsverklaring dreigt de geschiedenis in te gaan als het feest van de gemiste kansen.