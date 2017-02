Staatssecretaris van Polarisering

Misshien zijn er wel problemen met Unia, het voormalige centrum voor gelijke kansen. Maar creëer dan de ruimte om ze op te lossen, in plaats van ze onnodig groter te maken.

Een van de klassieke retorische trucs in politieke discussies is een definitie op zijn kop zetten. Het Vlaams Belang deed het jarenlang, door te zeggen dat net de andere politieke partijen niet tolerant waren omdat ze het VB – om terechte redenen, gebaseerd op fundamentele inhoudelijke meningsverschillen – uitsloten. Met die boodschap suggereerde het VB dat het zelf wél tolerant was ten aanzien van iedere Belgische burger. Wat de partij niet is.

De kersverse staatssecretaris voor Gelijke kansen Zuhal Demir (N-VA) deed gisteren hetzelfde door Unia, het voormalige centrum voor gelijke kansen, aan te vallen. ‘Unia heeft op zijn minst een perceptieprobleem’, zei ze. ‘De burgers hebben het gevoel dat het te moraliserend is. Ik ben bezorgd om Unia. Het gaat niet om een centrum voor gelijke kansen maar een centrum voor polarisering'.

De uitspraken van de nieuwe staatssecretaris zijn wellicht polariserender dan wat Unia ooit zelf heeft gedaan, al is de zwartepietendiscussie die door Zuhal Demir werd aangehaald inderdaad niet het meest elegante thema om gelijke kansen te evalueren. Maar door Unia aan te vallen, heeft Zuhal Demir het door haar aangekaarte perceptieprobleem onnodig vergroot, wat haar politiek misschien goed uitkomt maar botst met haar takenpakket.

Het punt is ten eerste dat deze uitspraken niemand vooruit helpen, behalve dan misschien wat steun voor de lokale verkiezingscampagne voor Zuhal Demir in Genk, die nu Elke Sleurs vervangt nadat die ontslag nam om zich voltijds op haar lokale campagne in Gent toe te leggen.

Maar vooral gaat dit voorbij aan de essentie van de opdracht van de staatssecretaris van Gelijke Kansen. Er blijft in dat verband bijzonder veel werk aan de winkel. In de OESO-studies over onderwijs scoort Vlaanderen bijvoorbeeld bijzonder slecht op dit punt. Wie pech heeft in de verkeerde wijken of met de verkeerde achtergrond te zijn geboren, heeft in België – meer dan in andere EU-landen – een niet te rechtvaardigen achterstand.

Dat is bij uitbreiding een probleem van iedereen. Hoe strenger je – terecht - wil zijn op de efficiëntie van de overheid, hoe strenger je – terecht - wil zijn op de burgerlijke plicht dat iedereen die kan werken ook moet werken, hoe strenger je ook moet bewaken dat ieder talent ook de mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien. Als je vraagt dat iedereen binnen haar of zijn mogelijkheden de maatschappelijke vooruitgang steunt, moet je ook iedereen die die kansen daartoe ontnomen wordt, alle steun toezeggen om die kansen alsnog te krijgen.

Dàt moet de allereerste bekommernis zijn van iedere politicus die zich met gelijke kansen bezig houdt: waak over die gelijke kansen. En als Unia al een perceptieprobleem zou hebben, los het dan op om die gelijke kansen te bevorderen, in plaats van het probleem groter te maken.

De uitlatingen van dit weekend waren daarom het verkeerde signaal. Van een staatssecretaris voor Gelijke Kansen mag je verwachten dat ze allereerst de ambitie uit gelijke kansen te bevorderen, niet dat ze een overheidsinstelling met exact diezelfde opdracht aanvalt.