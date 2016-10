De Amerikaanse verkiezingen worden steeds vreemder. De e-mailaffaire hangt als een politieke molensteen rond de nek van Hillary Clinton.

Er lijkt geen einde te komen aan de onverwachte wendingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat de federale politie (FBI) een brief stuurt naar het Congres om te zeggen dat e-mails van Clinton zijn opgedoken in een 'niet-gerelateerd onderzoek' is vergelijkbaar met het werpen van een splinterbom. En dat in een de campagne die nog tien dagen te gaan heeft.

De brief op zich is vreemd. Er staan geen concrete beschuldigingen in. Wat de rol van de Democratische presidentskandidate in het bewuste onderzoek is, is helemaal onduidelijk. Logisch dat het Clintonkamp woest is, terwijl de Republikeinse tegenkandidaat Donald Trump alle registers opentrekt.

Al voor de presidentiële campagne vormde haar e-mailverkeer een bedreiging voor Hillary Clinton. Dat gevaar leek in eerste instantie afgewend omdat de zaak uiteindelijk geklasseerd werd. Clinton werd dan wel een slordige omgang met haar e-mails verweten, maar er werden geen strafrechterlijke inbreuken vastgesteld.

Is de brief van de FBI politiek geïnspireerd? Dat zou kunnen: de directeur die de brief stuurde, James Comey, staat bekend als Republikein. Hij is op zijn minst tekst en uitleg verschuldigd.

Voor Trump is dit een godsgeschenk. Voor de brief had Clinton een geruststellende voorsprong van om en bij de vijf procentpunten. Die voorsprong kan snel verdampen. Bovendien kan Trump nu de twijfelende kiezers over de streep trekken. Het beeld van de leugenachtige Hillary dat hij zo graag ophangt, wordt met de nieuwe affaire alleen maar bevestigd.

De Amerikaanse verkiezingen worden al geruime tijd gewonnen door de kandidaten die de laatste vijf procent van de twijfelaars kan overtuigen om voor hem of haar te stemmen. De kans is groot dat twijfelende Democraten niet naar de stembus zullen trekken op 8 november en zo in de kaart van Trump spelen. In ieder geval is in deze vreemde presidentscampagne de race nog niet gelopen.

Trump mag nog hopen, terwijl Clinton alleen maar kan beven. En zelfs als Clinton uiteindelijk toch wint op 8 november, zal de affaire haar in het Witte Huis blijven achtervolgen. Dat is voor een kandidaat-president geen prettig vooruitzicht.

In een thriller kruidt iedere plotwending het verhaal, dat is bij deze presidentsverkiezingen niet anders.

De twee kandidaten zijn al erg onpopulair bij een merendeel van de kiezers. De ene is grofgebekt, heeft soms erg bedreigende ideeën en ook erg losse handjes blijkbaar. De andere mag zich dan meer serieux aanmeten, maar zit gevangen in een imago van leugenachtigheid. De Amerikaanse kiezer staat op 8 november voor een vreeemde keuze. We moeten dan ook niet verwonderd zijn dat dit ook een vreemde uitslag kan opleveren.