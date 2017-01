Grote bedrijven tekenden de jongste twee jaar voor het gros van de jobcreatie in ons land. Het zou dom zijn die belangrijke steunpilaar voor onze economie onderuit te halen.

Is de motivatie van vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om in zijn voorstel van meerwaardebelasting vooral de aandeelhouders van grote bedrijven te viseren en die van kmo’s te sparen economisch of electoraal? Achter kmo’s zitten bedrijfsleiders-aandeelhouders bij wie wel wat stemmen te rapen zijn, de aandeelhouders van multinationals zijn voor het merendeel anoniem en buitenlands en leggen electoraal weinig gewicht in de schaal. Het verklaart waarom politici, zowel van linkse als rechtse partijen, zich graag opwerpen als zelfverklaarde vriend van de kmo’s en ze tezelfdertijd de multinationals ongenuanceerd als het grote kwaad bestempelen.

Een beleid baseren op die zwart-witvisie is niet verstandig. Grote bedrijven zijn een belangrijke steunpilaar van de ¬economie. Ondernemingen van meer dan 200 werknemers waren de jongste twee jaar de krachtigste motor van de werkgelegenheidscreatie in ons land. En bedrijven met meer dan 1.000 werknemers presteerden op dat vlak het best, blijkt uit cijfers van de RSZ.

Belastingen in het bijzonder op grote bedrijven leggen, is economisch contraproductief. Tenminste als de creatie van werkgelegenheid een van de doelstellingen is van het beleid. En heeft de regering-Michel niet ‘jobs, jobs, jobs’ tot een van haar grote doelen gemaakt?

De aanwezigheid van multinationals tilt kmo’s naar een hoger niveau. In een economie zijn grote én kleine bedrijven nodig.

Dat de beleidsmakers het belang van multinationals voor onze economie nog altijd niet naar waarde schatten, verbaast. Grote bedrijven zijn de belangrijkste groeimotor voor de economie in Vlaanderen, toonde de Leuvense economieprofessor Joep Konings enkele jaren geleden al aan. Ze zijn 5 procent productiever dan kleinere bedrijven, omdat ze beter gemanaged worden, over meer knowhow beschikken en meer marktervaring hebben.

Uit zijn studie bleek ook dat de aanwezigheid van multinationals een aantrekkingspool is voor andere bedrijven. Door zich in de buurt ervan te vestigen, profiteren die mee van de logistieke voordelen, het aanzuigeffect op arbeidskrachten en mogelijke kennisoverdracht. De aanwezigheid van multinationals tilt kmo’s naar een hoger niveau.

Het is dan ook dom die belangrijke hefboom voor de economie onderuit te halen door de multinationals hier het leven lastig te maken. De beleidsmakers gaan er te nonchalant van uit dat de multinationals hier toch niet kunnen stemmen. Ze vergissen zich. Ze stemmen wel: met hun voeten. Uit verschillende hoeken kwamen de voorbije dagen waarschuwingen dat heel wat bedrijven plannen maken om geheel of gedeeltelijk uit België te vertrekken.

Moet de regering het dan helemaal over een andere boeg gooien en multinationals een gunstbehandeling bieden ten koste van de kmo’s? Uiteraard niet. Kmo’s zijn ook belangrijk, ze zijn goed voor meer dan de helft van de jobs in de particuliere sector. Grote en kleine bedrijven, in een gezonde economie zijn ze allebei nodig. Het zijn geen aparte werelden, er bestaat een dynamische interactie tussen de twee. Precies daarom moeten ze beide worden gekoesterd.