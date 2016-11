De regering-Michel kan toch één economische pluim op haar hoed steken: in twee jaar zijn er 100.000 jobs bij gekomen. Maar dat betekent niet dat ze op haar lauweren kan rusten.

Sinds het aantreden van de regering-Michel zijn er in ons land bijna 105.000 arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat becijferde het Instituut voor de Nationale Rekeningen. En zo staat in de voor de rest behoorlijk lege economische trofeeënkast van deze bewindsploeg toch één mooie beker te blinken.

De groei van de werkgelegenheid is geen gelukkig toeval. De regering-Michel heeft er sterk op ingezet, met maatregelen om de loonkosten te milderen en het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken. Goed nieuws is ook dat het gros van de nieuwe banen niet is ontstaan in de overheidsdiensten of de gesubsidieerde sectoren, maar in de privésector. En de afbraak van de werkgelegenheid in de industrie is grotendeels gestopt. Het zijn de bewijzen dat de banengroei een gezonde basis heeft.

Het belang van de toename van de werkgelegenheid mag niet worden onderschat. Een job hebben die een inkomen oplevert, is een belangrijke verzekering tegen armoede. Onder meer daarom mag de werkgelegenheidsgroei best nog een stuk hoger liggen.

Er zijn ook tegenkrachten aan het werk die arbeidsplaatsen vernietigen: de digitalisering en de robotisering.

Want het resultaat dat de jongste twee jaar is geboekt, is goed, maar niet goed genoeg. De 100.000 gecreëerde banen hebben de werkzaamheidsgraad - het percentage van 20- tot 64-jarigen dat een job heeft - amper doen stijgen. De reden is dat over dezelfde periode ook de beroepsbevolking beduidend is gegroeid. Een Europese doelstelling stelt dat ons land tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent moet halen. Die doelstelling is niet lukraak gekozen, ze geeft aan hoe stevig het fundament moet zijn waarop ons uitgebreide socialezekerheidsstelsel kan steunen.

Een tandje bij steken is dus de boodschap. En meer dan één. Er moeten nog meer hinderpalen - financiële en andere - worden opgeruimd die de banencreatie in de weg staan. Dat is een dringende opdracht. Want in de economie zijn ook tegenkrachten aan het werk die jobs vernietigen, zoals de digitalisering en de robotisering. Daar hebben we in België de voorbije maanden al enkele voorbeelden van gezien.

Banen creëren is één zaak. Maken dat meer mensen aan het werk gaan en langer aan de slag blijven, is iets anders. Er moeten genoeg sterke prikkels zijn om mensen aan te moedigen een job te zoeken. Tegelijk moet het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt worden bemoeilijkt. Een beleid dat dat beoogt, is niet populair. Maar het is noodzakelijk.

De klaagzang dat zo’n beleid asociaal is, is niet gerecht­vaardigd. Met een werkzaamheidsgraad van 67,3 procent zit ons land een heel stuk onder het Europese gemiddelde van 70,1 procent. Nederland haalt 76,1 procent, Duitsland 76,4 procent en Zweden zelfs 80 procent.

We willen met z’n allen uitgebreide sociale voorzieningen? Dan moeten we ook met z’n allen bereid zijn die te onderstutten. Het manna komt niet uit de hemel vallen.