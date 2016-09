Tegen onze limieten

De regering botst tegen de limieten van haar besparingskracht. Maar eigenlijk botst heel België tegen de limieten van de welvaartsstaat, waarvoor nooit voldoende geld is vrijgemaakt.

Nog een goede twee weken en we zijn de tweede dinsdag van oktober, de dag waarop de grondwet de start van het parlementaire jaar heeft geprikt en de dag waarop de premier zijn beleid voor het nieuwe politieke jaar voorstelt. Nu al weten we dat één vraag centraal zal staan: blijft de federale regering op koers om tegen de verkiezingen van 2019 het budget van de NV België eindelijk in evenwicht te krijgen, zodat al onze overheden samen eindelijk eens alleen maar het geld uitgeven dat ze ook ontvangen?

Het wordt een huzarenstukje. Want de federale regering loopt tegen haar limieten. Ten eerste is het verontrustend dat ze op luttele weken voor de beleidsverklaring nog altijd bezig is met de berekening van hoe groot het te dichten gat is. Dat valt redelijk tegen: 4 miljard euro. De oppositie reageerde met de retorische vraag: wie gaat dat betalen? Het antwoord tot nog toe, ook van alle vorige regeringen, luidt: onze kinderen. We schuiven nog altijd de miljardenfactuur van onze almaar duurdere welvaartsstaat door naar de volgende generatie.

Ook dat stuit op de limieten. Onze vergrijzingsuitgaven stoppen dit jaar niet met stijgen. Als we nu de begroting niet op orde krijgen, vergroten onze schuldproblemen nog.

In een land waar al meer dan de helft van alle welvaart naar de overheid gaat, kan je niet eindeloos de belastingen verhogen.

Een van de redenen waarom het gat in de begroting groter is dan verwacht, is dat de belastingverhogingen - hogere roerende voorheffing en extra accijnzen op elektriciteit - niet de inkomsten opleveren die werden verwacht. Het leert dat je in een land waar we al meer dan de helft van alle welvaart aan de overheid afgeven, je niet eindeloos de belastingen kan verhogen.

Het echte probleem van de regering-Michel is wellicht dat ze besparingsmoe is en niet meer de politieke power heeft om lastige hervormingen door te duwen. De belangrijkste besparing werd enigmatisch de ‘redesign’ van de overheid genoemd, een concept dat niet de gewenste cash oplevert.

Het echte probleem van de Belgische overheid is dat jarenlang beloftes zijn gedaan zonder in het geld te voorzien om ze ook uit te voeren. Er was een tekort op de begroting en de demografische schuld - het geld dat nodig is om de extra vergrijzingskosten te betalen - staat zelfs buiten de begroting. Het gevolg van dat jarenlange wanbeleid zagen we deze week. De minister van Pensioenen zei dat het wettelijk pensioen niet volstaat, terwijl de overheid 51 procent van het bruto binnenlands product aan belastingen heft en nog niet genoeg heeft. De regering-Michel staat de komende weken voor de historische opdracht te doen wat alle regeringen voor haar niet konden: dat rechttrekken.