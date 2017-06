Terreurparadox

De terreurgolf die sinds enkele jaren over delen van West-Europa rolt, lijkt vooral geïnspireerd door Islamitische Staat. Maar de aanslagen worden steeds meer lokale aangelegenheden.

Haast elke aanslag wordt door IS geclaimd. De organisatie groeide uit tot een keurmerk van de terreur. De groepering die militair met uitroeiing wordt bedreigd in Irak en Syrië, roept steeds nadrukkelijker op om nieuwe fronten te vormen in het Westen.

Vaak worden terreurdaden gepleegd door geradicaliseerde moslims die meevochten in Syrië of in de gevangenis radicaliseerden. De invloed van IS is onmiskenbaar. Maar het is duidelijk dat de groepering niet langer een commandostructuur heeft die de aanslagen kan opzetten en laten plegen. De terreur voedt zichzelf dezer dagen. En die ontwikkeling maakt de daden gevaarlijker.

Terwijl de aanslagen tegen de redactie van Charlie Hebdo of de Bataclan en het Stade de France in Parijs en de terreur in Zaventem en Maalbeek nog gecoördineerd waren en een IS-stempel droegen, was dat bij de dolle vrachtwagenchauffeurs in Nice of Berlijn en de aanvallen in Londen en Manchester al veel minder het geval.

Die bijzondere dynamiek vergt een dubbele aanpak. Internationale samenwerking is nodig om ex-Syriëstrijders en bewegingen van gekende geradicaliseerde moslims in kaart te brengen. Maar door het wegvallen van de commandostructuur is uiterste waakzaamheid op het terrein ook nodig. Er moeten niet alleen over de grenzen heen inlichtingen worden uitgewisseld, maar ook op lokaal vlak.

De bewaking van cyberspace is zo mogelijk nog moeilijker te organiseren.

De Britse premier Theresa May kaartte ook de rol van het internet en de sociale media aan. Die moderne instrumenten worden amper gecontroleerd en bevatten veel duistere hoeken waar inlichtingenwerk uiterst moeilijk is. De rol van de grote operatoren mag best ter discussie worden gesteld.

Net als in het reële leven dringt ook in de virtuele wereld de afweging van privacy versus veiligheid zich op. Die is niet altijd eenvoudig. In het echte leven komen er in naam van de veiligheid vaak meer controles en militairen in de straat. Maar die maatregelen zullen geen aanslagen voorkomen. De bewaking van cyberspace is zo mogelijk nog moeilijker te organiseren. En dan moeten de grote leveranciers al bereid zijn mee te werken.

Een terreurorganisatie als IS wil de westerse democratische, liberale samenlevingsvorm ondergraven. De bedoeling is bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. De verstoring van het openbare leven is al bereikt door de invoering van allerlei uitzonderingsmaatregelen in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En die blijken moeilijk terug te draaien.

Maar ze nemen de terreurdreiging zeker niet onmiddellijk weg. Terreur is een onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Ze komt in golven. En we zitten nu duidelijk in zo’n golf.

De aanslag op London Bridge maakt nog maar eens duidelijk dat een open samenleving kwetsbaar is. In het VK ontrolde de terreurgolf zich bovendien in de aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen van donderdag. Zo wringt terreur zich op een democratisch sleutelmoment in het politieke debat.

Het enige goede antwoord is een samenleving zo op te bouwen dat ze bestand is tegen die aanvallen zonder dat ze haar waarden ondergraaft. Want dat is precies wat de terroristen willen. Het is en blijft een moeilijke oefening.