Triest schouwspel

CdH-voorzitter Benoît Lutgen nadert het punt waarop hij ofwel de PS echt buitengooit ofwel erkent dat zijn coup in het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap pijnlijk mislukt is.

Tien weken al probeert in Franstalig België cdH-voorzitter Benoît Lutgen de PS uit de deelstaatregeringen te duwen. Alleen in het Waals Gewest is dat gelukt. In Brussel en in de Franse Gemeenschap zijn de regeringen afgegleden naar een halfslachtige vorm van lopende zaken. Officieel hebben ze alle macht om te besturen. Maar de facto leven de regeringspartners op voet van oorlog, omdat het cdH blijft proberen de PS buiten te zetten, maar geen meter vooruitraakt in die veldslag.

Wat op 19 juni als een politieke verrassingsaanval begon, is een zomervakantie later afgegleden naar een potsierlijke stellingenoorlog. Nochtans verdient het Franstalig onderwijs, waarvan de ondermaatse prestaties zichtbaar zijn in de Brusselse en de Waalse werkloosheidsstatistieken, een pak beter. Ook het Brussels Gewest, nog steeds goed voor een vijfde van het Belgische bruto binnenlands product, verdient beter.

Door het trieste schouwspel is ook de emotie over de coup van Lutgen aan het vervellen. Op zich was de coup heilzaam. Het Samusocial-schandaal in Brussel toonde hoe diep sommige - ondertussen uit de partij gezette - PS’ers waren afgegleden. Uiteraard was ook het cdH nooit vrij van zonden en zat het even diep verwikkeld in het Publifin-schandaal als de PS. Maar in de Samusocial-affaire, waarbij socialistische politici geld verdienden op de kap van daklozen en dat nog altijd niet hebben terugbetaald, was en blijft morele verontwaardiging op haar plaats. Dat die coup vervolgens voor Franstalig België een aardverschuiving betekende, was eveneens verdedigbaar. Een wissel van de macht behoort tot de essentie van wat een democratie is, omdat het net de bedoeling is een te grote of te lange concentratie van politieke macht te vermijden.

Het leek té naïef te denken dat het cdH zich na de verrassingsaanval onvoorbereid zou vastrijden in het Brusselse politieke moeras.

Alleen zit politiek iets complexer in elkaar dan de optelsom van morele verontwaardiging. Het gaat ook over hoe je in het parlement genoeg steun vindt om een beleid te voeren, en dat beleid vervolgens ook tot in de lastige details kan uitvoeren. In die zin kon je tien weken geleden toch veronderstellen dat Lutgen had afgetoetst of hij in de deelstaatparlementen voldoende medestanders zou vinden voor zijn coup. Het leek té naïef te denken dat het cdH zich na de verrassingsaanval onvoorbereid zou vastrijden in het Brusselse politieke moeras. Nochtans is dat exact wat deze zomervakantie is gebeurd.

De reden voor de putsch van Lutgen is nog altijd valabel. Nieuwe regeringen voor Brussel en de Franse Gemeenschap, die qua politieke deontologie de lat hoger leggen, zijn nog altijd welkom. Alleen moeten die regeringen meer doen dan dat en ook resultaten boeken, of het nu gaat over de mobiliteit in de hoofdstad, de werkloosheid bij de Brusselse jeugd of de kwaliteit van het Franstalige onderwijs.

Hoe langer de vaudeville duurt, hoe meer een gevoel van ondraaglijke lichtzinnigheid over de putsch van Lutgen hangt. Eind deze week begint ook in Franstalig België het schooljaar. Binnen enkele weken moeten ook in Brussel en bij de Franse Gemeenschap de voorbereidingen voor de budgetten voor 2018 beginnen.

Ofwel forceren het cdH en de MR de komende weken een doorbraak, zodat politieke resultaten weer mogelijk worden. Ofwel geeft Lutgen toe dat zijn coup pijnlijk is mislukt.