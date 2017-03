Trump - Washington: 0 - 1

Washington is president Donald Trump harder aan het veranderen dan Donald Trump Washington verandert.

Het belangrijkste nieuws dat blijft nazinderen van dit weekend is dat in Washington president Donald Trump er vrijdagavond laat niet in slaagde een van zijn belangrijkste campagnebeloftes in te lossen, ook al beheersen de Republikeinen in wiens naam hij president werd het parlement. Hij slaagde er niet in Obamacare, de wet die de Amerikaanse gezondheidszorg in de 21ste eeuw loodste, af te schaffen.

De nederlaag doet er toe. De man die ‘the art of the deal’ schreef en bekend staat als een onderhandelaar par excellence slaagt er in zijn eerste honderd dagen niet in één van zijn belangrijkste politieke deals te sluiten met zijn eigen partij. Om zijn nederlaag te maskeren, zei hij dat hij veel geleerd had over loyauteit.

Wat dit nog meer significant maakt, is dat dit binnen de eerste honderd dagen van het presidentschap gebeurt, wat de wittebroodsweken voor het Witte Huis zouden moeten zijn. Wat dit nog meer betekenis geeft, is dat de president niet geblokkeerd wordt door de Democraten, maar door de Republikeinen die hij door de immense benoemingsronde bij de brede top van de overheid in zijn macht zou moeten hebben. Wat dit nog pertinenter maakt, is dat niet alleen het parlement zich tegen president Trump keert, maar dat ook de FBI een grootschalig onderzoek heeft aangekondigd naar de banden van mensen in de Trump-campagne met Rusland. Het politieke systeem is Trump beetje bij beetje aan het fijn malen.

Gezien het extreme en vaak politiek schadelijke programma waarmee Donald Trump verkozen is, doet dat vrij veel vragen rijzen. Wie is eigenlijk echt de baas in Washington? Wat wordt er van andere grote plannen met impact voor ons land, zoals het voornemen om de vennootschapsbelasting te veranderen in een protectionistisch BTW-stelsel, waarbij iedereen die naar de VS exporteert twintig procent extra belastingen zal betalen? Wat met verstandiger delen van zijn beleid, zoals het plan om eindelijk eens in publieke infrastructuur te investeren? En wat met de besluiten waar de president het congres nauwelijks nodig heeft, zoals de beslissingen over oorlog en vrede die hij als opperbevelhebber van het machtigste leger ter wereld neemt?

Maar een ding is op dit moment duidelijk. Op dit moment is het Washington Donald Trump harder aan het veranderen dan de president Washington aan het veranderen is. Het beruchte systeem van 'checks and balances' werkt blijkbaar. Geen tweet die daar iets zal aan veranderen.