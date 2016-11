Trump, één jaar Parijs en de nieuwe Belgische veiligheidscultuur

De regering-Michel zag in sociaal-economisch herstel haar hoofdopdracht. Maar ze gaat misschien vooral de geschiedenis in als de ploeg die België weer een veiligheidscultuur gaf.

Dit weekend herdenken we de trieste eerste verjaardag van de aanslagen in Parijs, waarbij 129 doden vielen en de sporen van de daders al snel naar de Brusselse gemeente Molenbeek leidden. Het is niet overdreven te stellen dat we sindsdien in een ander land wonen. We zijn gewend geraakt aan militairen op straat. Het dreigingsniveau voor terreur schoot een jaar geleden naar niveau drie, en is sindsdien niet lager gegaan. Het betekent dat er nog altijd een ‘mogelijke en waarschijnlijke dreiging’ is.

De aanslagen in Parijs waren niet de eerste terreurdaad vlak bij ons land. Bijna twee jaar geleden, in januari 2015, werden in de redactielokalen van het satirische blad Charlie Hebdo twaalf mensen vermoord. Het was ook niet de laatste terreurdaad. In maart dit jaar stierven 32 mensen bij aanslagen in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. Toch neemt wat een jaar geleden gebeurde een speciale plaats in onze recente geschiedenis in, omdat het in de Belgische politiek een nieuwe veiligheidscultuur heeft doen ontstaan. Sinds de aanslagen van een jaar geleden heeft België een Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door de eerste minister. Sinds de aanslagen in Parijs is ook het jarenlange Belgische automatisme verdwenen om in begrotingsrondes op politie en defensie te besparen.

Dat is best opmerkelijk voor een regering die haar hoofdopdracht bij haar aantreden compleet anders zag: sociaal-economisch herstel boeken en saneren om de Belgische welvaartsstaat financieel overeind te houden.

De focus van de regering is verschoven, en terecht.

Door de golf van terreur is de focus van de regering verschoven, en terecht. Net zoals de ethische progressieve beslissingen nu gezien worden als de belangrijkste politieke erfenis van de paarse rege- ringen van Guy Verhofstadt, gaat de centrumrechtse regering van Charles Michel misschien vooral de geschiedenis in als de ploeg die veiligheid opnieuw omarmde als een kerntaak van de staat.

De nieuwe veiligheidscultuur is een trend die wellicht niet meteen stopt. De binnenlandse dreiging neemt tot nader order niet af. Bovendien dreigt met de verkiezing van Donald Trump ook een cultuuromslag voor buitenlandse veiligheid nodig te worden. Als de Verenigde Staten harder eisen dat Europese landen hun afgesproken deel van de NAVO-factuur betalen, dan heeft vooral België een inhaaloperatie te maken.

Makkelijk wordt het allerminst. Er is nu al geld te weinig om alle overheidsuitgaven te betalen. Maar wie ziet hoe de wereld rond ons verandert, kan moeilijk anders dan besluiten dat dit niet het moment is om veiligheid te verwaarlozen.