Trump-wereld

Twee weken scheiden ons nog van de wereld waarin Donald Trump president van de VS is, en brutale geopolitiek verder haar intrede dreigt te doen. Europa is er niet klaar voor.

Europa is een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm. Het was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens die aan de vooravond van de Golfoorlog in 1991 de analyse maakte. Dat van de reus klopt nog altijd, de dwerg is intussen iets groter, maar de worm al bij al niet.

Het zou een geruststellende gedachte zijn in een wereld waarin de economische belangen almaar zwaarder wegen, de geopolitieke belangen veel lichter en de militaire nog lichter. Maar helaas is dat niet de wereld waarin we leven.

Veertien dagen nog, en dan legt Donald Trump de eed af als de 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika, militair het machtigste land ter wereld. In afwachting schoffeerde hij op Twitter zijn eigen inlichtingendiensten. En belde hij met de presidente van Taiwan, waardoor hij brak met het jarenlange VS-beleid om niet tussenbeide te komen in de Chinese claims dat Taiwan tot China behoort.

Een grote vraag van het nakende en bijzonder onvoorspelbare Trump-tijdperk wordt: in welke mate plooien de VS op zichzelf terug, lossen ze écht de heerschappij over de wereld en springen de Chinezen in het gat? Een andere vraag is of in zo’n verschuivend machtsevenwicht diplomatieke conflicten militair worden.

Nu al wordt de Zuid-Chinese Zee gezien als de gevaarlijkste plek waar een oorlog tussen economische grootmachten kan losbarsten. Peking beschouwt de zee als zijn eigenste nationaal meer. De VS, die met militaire zeemacht al jaren de maritieme handelsroutes over de hele wereld openhouden, denken daar anders over.

Daar staat Europa dan: verdeeld en nergens.

Het is een pijnlijke analyse, omdat Europa niet klaar is voor deze nieuwe wereld. Dat de Europese Unie tot het grootste vredesproject van de voorbije eeuw is uitgegroeid, heeft ze ook te danken aan de Pax Americana. Onder de Amerikaanse militaire paraplu konden we een veilige interne markt uitbouwen. We zijn niet klaar om die paraplu zelf op te steken.

Europa kon Rusland niet stoppen toen het enkele jaren geleden de Krim in Oekraïne militair inlijfde. We zijn zo slecht in geopolitiek dat een vluchtelingenstroom van 1 miljoen mensen vorig jaar een EU van meer dan 500 miljoen mensen volledig uit elkaar kon spelen.

Zo is het ook met de strategie tegenover China. De staalsector is een perfect voorbeeld. China produceert met staatssteun zo veel staal dat alle onverkochte overschotten groter zijn dan de volledige Europese productie. Sommige EU-landen zijn daar blij mee, omdat ze staal inkopen voor de autosector. Andere EU-landen zijn bezorgd, omdat ze zelf staalfabrieken hebben. Nog andere landen zijn te afhankelijk van Chinese mega-investeringen om een vuist te durven maken. En daar staan we dan: verdeeld en nergens.

‘Moge je leven in interessante tijden’, luidt de klassieke Chinese vervloeking. 2016 was al bijzonder interessant, 2017 dreigt nog interessanter te worden.