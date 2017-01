Trumps tolpoort

Het is problematisch dat iemand die president wordt omdat zijn kiezers hem zogezegd ‘niet letterlijk maar wel ernstig’ namen, zichzelf wél letterlijk neemt.

Daar gaan we dan. Op zijn eerste echte werkdag heeft president Donald Trump een dikke streep getrokken door TPP, een vrijhandelsverdrag met elf landen rond de Stille Oceaan. Omdat China níét een van die elf landen is, trok hij meteen ook een dikke streep door een strategie om de Amerikaanse invloed in Azië groter te maken dan die van China. In naam van de Amerikaanse arbeidersklasse zet hij een koers uit die diezelfde arbeidersklasse zwaar dreigt te treffen.

Met zijn handtekening is Trump overgegaan van woorden naar daden. Na een verkiezingscampagne waarin de ondergrens van het fatsoen werd getest, zien we nu het nieuwe beleid: de grootste economie ter wereld voert een complete koerswijziging door in haar internationale handelsbeleid en plooit terug op zichzelf.

Tijdens een ontbijtmeeting met CEO’s uit de Amerikaanse industrie kondigde president Trump ook aan dat bedrijven die de VS verlaten om vanuit het buitenland te produceren ­tegen fors hogere douanerechten zullen aankijken.

Inzake handel lijkt Trump dus een man van zijn woord. Dat is best wel problematisch. Na zijn verkiezingsoverwinning zeiden analisten dat de tegenstanders van Trump hem letterlijk namen, maar zijn kiezers niet. Zij namen hem ernstig. Nu blijkt dat Trump echt wel letterlijk meende wat hij over handel vertelde.

Zelfs los van het Belgische eigen­belang is het beleid dat Trump gisteren officieel inzette een stap in de verkeerde richting.

Het is nog steeds niet duidelijk wat dat betekent voor Europa, en voor België in het bijzonder. Trump gaf gisteren geen details over hoe hij de douanerechten wil verhogen. Ondanks zijn herhaaldelijke uithalen naar het Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta en naar TPP heeft hij nog met geen woord gerept over TTIP, de handelsgesprekken tussen de VS en de EU. Voor iemand die zoveel zegt, is zwijgen relevant.

Wel duidelijk is dat Vlaanderen kwetsbaar is. Al vele jaren zijn Amerikaanse bedrijven de grootste investeerders. Het economische onderzoeksinstituut Vives berekende dat hogere Amerikaanse invoertarieven ons al snel 1.200 banen kunnen kosten. In een ongunstiger scenario zelfs 5.000 jobs. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is meer dan de jobs die sneuvelden toen Ford Genk dichtging. Het is meer dan toen Opel Antwerpen of Renault Vilvoorde de deuren sloot.

Zelfs los van het Belgische eigenbelang is het beleid dat Trump gisteren officieel inzette een stap in de verkeerde richting. Echte economische vooruitgang komt er omdat mensen zich in iets bekwamen en er almaar beter in worden. Vervolgens verhandelen al die specialisten hun expertise met elkaar. Hoe groter die groep mensen, hoe groter de arbeidsspecialisatie, hoe voordeliger de handel voor iedereen, hoe groter de welvaart. Hoe meer grenzen je op die dynamiek zet, hoe meer kansen je ontneemt.

We beleefden gisteren dag één van het nieuwe Amerikaanse handelsbeleid. En het gaat knal de verkeerde kant uit.