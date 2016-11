Turks dilemma

De vluchtelingendeal met Turkije was destijds nodig, maar wordt elke dag wat pijnlijker. De EU moet dringender haar eigen vluchtelingenbeleid op orde krijgen.

Toen de Europese Unie in 2012 de nobelprijs voor de Vrede kreeg, was een van de elementen waarmee het Noorse nobelprijscomité haar beslissing verantwoordde, dat zelfs alleen al de kans tot toetreding tot de EU er in Turkije toe had geleid dat de mensenrechten en de democratie in de goede richting waren geëvolueerd. Die observatie is vier jaar oud, maar ze lijkt uit een ander tijdperk te komen.

Afgelopen weekend beschuldigde de Turkse president Tayyip Erdogan de EU er van terrorisme te steunen, omdat Ankara in Brussel geen bondgenoot vindt om de Koerden te bestrijden. De Europese Commissie maakt zich ondertussen almaar grotere zorgen over hoe in Turkije de rechtsstaat en de democratie afglijden. Vorige week vrijdag werden pro-Koerdische parlementsleden in Turkije gearresteerd.

De situatie in Turkije is problematisch genoeg op zich, maar is extra lastig voor de Europese Unie. Niet eens omdat Turkije nog altijd officieel lid van de EU wil worden, want het is moeilijk te zien hoe in de huidige omstandigheden aan de Europese toetredingsvoorwaarden kan worden voldaan. Het probleem zit vooral in het feit dat de EU nog altijd Turkije nodig heeft om de vluchtelingencrisis de baas te kunnen.

De vluchtelingendeal van maart was omstreden, maar hij was nodig. Velen dachten dat zelfs dat laatste niet klopte, omdat de deal niet eens resultaten zou afleveren. Dat deed hij wel. Begin dit jaar maakten nog 1.700 mensen per dag de gevaarlijke oversteek naar Europa. Dat is gedaald naar 85. Het hoofddoel van de deal - het business model van de mensensmokkelaars kapot maken - is gelukt, al komt dat wellicht deels ook omdat landen in Oost-Europa hun grenzen sloten.

Toch blijft het geen deal om fier op te zijn. Het probleem was dat een humanitaire crisis begin dit jaar escaleerde tot paniek over een politieke crisis, waarbij de vraag rees of de Europese Unie nog wel bij machte was om haar eigen grenzen te controleren. Via de deal met Turkije lukte het om weer wat grip op de buitengrenzen te krijgen en het businessmodel van de mensensmokkelaars te breken en dat was niets te vroeg.

Maar daar stopt het dan ook. Als het akkoord met Turkije op één manier moreel te verdedigen valt, dan is het omdat het de EU tijd gaf om een vluchtelingenbeleid die naam waardig op poten te zetten. Zo'n beleid betekent dat we gastvrij zijn voor wie voor oorlog op de vlucht is, dat we streng zijn voor de anderen, dat we aan de grens het onderscheid tussen de twee maken, dat we proberen de routes naar de grens veiliger te maken en dat we afspraken maken over hoe asielzoekers binnen de EU worden opgevangen.

Daar schort het nog altijd. De tien landen van de Balkan-vluchtelingenroute vroegen anderhalve maand geleden nog om de buitengrenzen beter te bewaken. In Griekenland zitten nog altijd dertigduizend mensen vast, omdat de afspraken om opvang te spreiden over de hele EU maar niet op gang komen. We hebben ons in maart tijd gekocht om dit op te lossen, en acht maanden later blijkt die tijd deels verkwist.

Laat ons niet naïef zijn: alleen al omdat Turkije op zwemafstand van de Griekse eilanden ligt, zal alleen al om geografische en geopolitieke redenen altijd samenwerking met het land nodig zijn. Iets anders doen, zou de situatie alleen maar erger maken. Maar net omdat het zo lastig is, en net omdat Turkije iedere week wat verder lijkt af te glijden naar een dictatuur, is het des te belangrijker dat Europa niet vanuit een zwaktebod zaken doet met Erdogan.

Dat Turkije de rechtsstaat uitholt is al pijnlijk genoeg. Maar het pijnlijkste is dat de EU zich met de Turkije-deal in maart tijd kocht, en er niet in slaagt die tijd ook zinvol te besteden om een vluchtelingenbeleid die naam waardig uit te voeren.