Turkse dreigementen

De dreigementen van de Turkse president Erdogan om de grenzen naar Europa weer open te gooien leren vooral dat de EU sneller werk moet maken van een eigen vluchtelingenbeleid.

‘Luister goed, als jullie nog verder gaan, zullen de grenzen opengaan.’ Zo klonk gisteren in Turkije het openlijke dreigement van de Turkse president Tayyip Recep Erdogan aan de Europese politici. We staan dus voor de keuze: ofwel slikken we de grillen van de nieuwe Turkse dictatuur, ofwel verslikken we ons opnieuw in een vluchtelingenstroom waar we ons geen raad mee weten.

Hoe moeten we met dat dilemma omgaan? Een eerste bedenking is dat de woorden van Erdogan wellicht harder klinken dan de daden die hij kan laten volgen. Ook Turkije heeft de EU nodig. De Turkse economie kan niet zonder de EU draaien. Ze heeft Europese investeringen nodig om het begrotings- en het handelstekort te financieren. En om een terugkeer van zware inflatie - die politiek ontwrichtend werkt - te vermijden.

Een tweede bedenking is dat Erdogan niet over de héle lijn ongelijk heeft. Hij heeft een punt als hij erop wijst dat Turkije het land is dat het meeste vluchtelingen ter wereld opvangt. Drie miljoen mensen verblijven er. Onze argwaan tegenover de manier waarop Erdogan de rechtsstaat in zijn land aan de kant schuift, is meer dan terecht. Maar als het gaat over hoe je onderdak geeft aan wie voor oorlog vlucht, hebben we de Turken geen lessen te leren.

Als Erdogan de kans ziet de EU te bedreigen, dan is het omdat we hem de kans daartoe geven.

Ondanks die twee bedenkingen blijft het onbehaaglijke gevoel hangen dat we het aan onszelf hebben te wijten dat we chanteerbaar zijn door een ontspoorde alleenheerser als Erdogan.

Net zoals we de euro zonder goede afspraken over de gevolgen ervan invoerden, zo hebben we de binnengrenzen afgeschaft zonder goede afspraken over de gevolgen ervan. Net zoals de ECB met haar lagerentebeleid tijd koopt om de eurozone te herstellen, koopt de ongemakkelijke maar onvermijdelijke vluchtelingendeal met Turkije van begin dit jaar ons tijd om een vluchtelingenbeleid op poten te zetten. En net zoals we de gekochte tijd verspillen om een weerbare muntunie op poten te zetten, morsen we met tijd om een echt vluchtelingenbeleid in te voeren.

In theorie is het nochtans simpel: bewaak de buitengrenzen, wees mild voor wie oorlog ontvlucht, wees streng voor de anderen, en verspreid de last van de opvang over de hele EU. In de praktijk zijn we er nog altijd niet. In de politiek gaapt er altijd een kloof tussen droom en daad, maar nu is de kloof immens.

Dat maakt het moeilijk trots te zijn op deze Europese Unie. Als Erdogan de kans ziet om de Europese Unie met voorbedachte rade met een vluchtelingencrisis te bedreigen, dan is dat omdat we hem daartoe de ruimte bieden.