Twee fabrieken

Het is het verhaal van twee autofabrieken, een in België en een in Nederland. In 2012 waren beide met sluiting bedreigd. Vandaag floreert de Nederlandse fabriek als nooit tevoren. De Belgische wordt gesloopt.

In Genk is gisteren begonnen met de sloop van de voormalige Ford-fabriek waar de laatste auto eind 2014 van de band rolde. De gebouwen en het terrein zijn nu eigendom van de Vlaamse overheid. De site zal worden herontwikkeld tot een logistiek centrum en bedrijvenpark waar op termijn, hoopt de Vlaamse regering, 2.500 tot 3.000 jobs kunnen worden gecreëerd. Dat is niet onaardig. Maar toen er nog auto’s werden gebouwd, waren er op die site en bij de toeleveranciers 6.000 mensen aan de slag.

In het persbericht dat Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) over de jongste stap in de reconversie van de Ford-fabriek uitstuurde, wordt trots uitgepakt met details over het afvalmateriaal dat de sloop oplevert, zoals 34.500 tl-lampen, 50.000 ton schroot, 5.000 ton roofing en 1.000 m² tapijt. Indrukwekkende cijfers! Maar ze vertellen een schrijnend verhaal.

Even terugspoelen naar woensdag. In een communiqué meldt het Nederlandse bedrijf VDL Nedcar dat in zijn fabriek in Born de eerste BMW X1 van de band is gerold. Om die wagen te bouwen werd de fabriek uitgebreid en zijn 800 werknemers extra aangeworven.

De Nedcar-fabriek ligt in vogelvlucht op minder dan 30 kilometer van Genk. In 2012, enkele maanden voordat Ford aankondigde zijn fabriek in Limburg te zullen sluiten, had ook het Japanse Mitsubishi laten weten geen wagens meer te zullen produceren in Born - voordien was het een DAF-fabriek, later bouwde Volvo er auto’s. Beide autofabrieken zaten in hetzelfde schuitje. Maar het schuitje van Nedcar is een heel andere richting uitgegaan.

De fabriek werd eind 2012 overgenomen door het Nederlandse industriële conglomeraat VDL, een familiaal bedrijf. Dat ging op zoek naar nieuwe klanten en vond er een in het Duitse BMW. VDL Nedcar, zoals het bedrijf nu heet, bouwt enkele modellen van Mini en sinds deze week dus ook een succesmodel van BMW. In 2012 werkten er bij Nedcar 1.500 mensen, nu zijn er 6.000 aan de slag.

Het succesverhaal van Nedcar is tegelijk het verhaal van de gemiste kansen in het dossier van Ford Genk. En breid dat maar uit tot de dossiers van Renault Vilvoorde en Opel Antwerpen. Die sites liggen er sinds het stopzetten van de autoassemblage troosteloos bij, de zoektocht om daar een nieuwe industriële activiteit te vestigen heeft niks opgeleverd. Maar wat in België niet kan, lukt in Nederland wel. Dankzij een voluntaristische ondernemer en een hulpvaardige overheid. En wellicht door een hoop andere redenen.

Het industrieel en ondernemings­beleid in ons land moet dringend wat assertiever worden.

Maar verdorie, als de Nederlanders net over de grens een autofabriek een tweede leven kunnen bezorgen, en wat voor een, hadden wij dat in België ook moeten kunnen. Punt. Daar moeten de beleidsmakers in ons land zich eens grondig over bezinnen. Intussen kunnen we ons troosten met het feit dat er voor ons enkele kruimels van de Nederlandse Nedcar-tafel vallen: in de fabriek in Born zijn ook wat Belgen aan de slag.

En dus, terwijl VDL Nedcar investeert en uitbreidt, wordt in Genk de Ford-fabriek gesloopt. Om plaats te maken voor andere activiteiten. Creatieve destructie? Er wordt gehoopt bedrijven te kunnen lokken uit de slimme maakindustrie en de e-commerce.

Maar ‘slimme’ maak­industrie, wat is dat? En in de e-commerce hebben we ons al de kaas van het brood laten eten door Nederland. Het industrieel en onder­nemingsbeleid in ons land moet dringend wat assertiever worden.