Uitverkoop

Dat Brussels Airlines - een onderneming van strategisch belang voor onze economie - volledig in buitenlandse handen dreigt te vallen, wekt opvallend weinig politieke beroering.

Er woedt een felle politieke discussie over de mogelijke intrede van het Chinese staatsbedrijf State Grid in het kapitaal van Eandis, de beheerder van het Vlaamse elektriciteitsnet. Zelfs de Staatsveiligheid bemoeit zich ermee. De discussie draait rond de vraag of de Chinezen met een belang van 14 procent een te grote invloed verwerven in een sector die van strategisch belang wordt geacht voor onze economie.

Intussen overweegt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa de volledige controle te nemen over Brussels Airlines. Ze kan dat, voor een appel en een ei zelfs, volgens een clausule in een vroeger onderhandelde overeenkomst. Politiek wekt dat nauwelijks enige beroering. Nochtans telt Brussels Airlines onder zijn aandeelhouders een aantal overheidsinvesteringsmaatschappijen. En gezien haar belang voor de Belgische economie kan de luchtvaartonderneming ook als ‘strategisch’ worden bestempeld.

Als Lufthansa het bij Brussels Airlines volledig voor het zeggen krijgt, verliest België alweer een belangrijk economisch beslissingscentrum. De integratie van Brussels Airlines in de lagekostendivisie van Lufthansa - een scenario dat op tafel ligt - zal niet zonder gevolgen blijven voor de 3.400 werknemers van de Belgische luchtvaartmaatschappij. De opslorping dreigt ook een significante negatieve impact te hebben op de luchthaven van Zaventem, een belangrijke economische ontwikkelingspool in de Brusselse regio. Brussels Airlines is als ‘home carrier’ erg ­belangrijk voor activiteiten op Brussels Airport.

De Belgische regering heeft haar bezorgdheid geuit over de mogelijke volledige overname van Brussels Airlines, maar ze heeft weinig hefbomen om die tegen te houden. De Duitsers hebben al sinds 2009 een stevige voet tussen de deur. Brussels Airlines zat toen in slechte papieren, Lufthansa was een welgekomen partner. Dat belet niet dat de volledige uitverkoop van Brussels Airlines toch nog een discussie waard is. Kunnen er inspanningen gebeuren om de maatschappij in België verankerd te houden? Belgische kandidaat-investeerders lopen niet warm om geld in Brussels Airlines te stoppen omdat de onderneming niet geweldig rendabel is. Maar de baten van de luchtvaartmaatschappij voor onze economie zijn groter dan de boekhoudkundige winsten die ze boekt.

Brussels Airlines heeft een bont gezelschap van Belgische aandeelhouders. Maar geen ervan voelt zich geroepen een leidende rol te spelen. Er is veel kapitaal aanwezig in België. Maar niet om een onderneming als Brussels Airlines hier verankerd te houden. Dat is een ontmoedigende vaststelling.

In 2001 heeft de regering van premier Guy Verhofstadt zich ingezet voor de oprichting van Brussels Airlines op het puin van het failliete Sabena. Zakenman Etienne Davignon is met de bedelstaf rondgegaan in de Belgische financiële en ondernemingswereld. Omdat ze het belang voor onze economie ervan beseften. En hun project is gelukt. Maar de vruchten van al die inspanningen dreigen nu verloren te gaan.