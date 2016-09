Er kunnen tal van redenen zijn waarom de belastinginkomsten minder vlot in de schatkist stromen dan geraamd of waarom de overheidsuitgaven hoger uitvallen dan was voorzien. Maar die mogen niet als excuses worden gebruikt om het begrotingstekort te laten ontsporen.

Het is aandoenlijk hoe verschillende ministers van de regering-Michel zich uitputten in het vinden van verklaringen voor het fors grotere dan verwachte gat in de begroting.

Ze wijzen de Britten met de vinger, die door voor de uittrede uit de Europese Unie te stemmen een domper zetten op de economische groei in ons land. Of de oorzaak ligt bij de terroristische aanslagen, die tot extra uitgaven voor veiligheid hebben genoopt en tegelijk tot een verlies van belastinginkomsten hebben geleid.

Of het is de fout van de administratie van Financiën, die de ontwikkeling van de belastinginkomsten verkeerd heeft ingeschat.

Ook de Waalse regering heeft een uitleg waarom haar begroting voor 2017 een aanzienlijk tekort vertoont. Het heeft te maken met uitgaven die moeten gebeuren om het drama van de sluiting van Caterpillar op te vangen. En het is de schuld van de taxshift van de federale regering, die de Waalse overheid inkomsten kost.

De Vlaamse regering van haar kant presenteert vandaag een begroting in evenwicht. Een prestatie die alleen mogelijk is door de investeringen voor de Oosterweelverbinding buiten de begroting te houden. Zijn dat geen uitgaven dan? Als Europa Vlaanderen verplicht de Oosterweel-uitgaven toch in de begroting op te nemen, heeft Vlaanderen ook een tekort. Maar daar is dan Europa verantwoordelijk voor, zal de Vlaamse regering aanvoeren.

Gemeenschappelijk aan de verklaringen is dat het ‘externe’ factoren heten te zijn, waarop de regeringen geen greep hebben. Het zijn echter gewoon uitvluchten. En die snijden geen van allen hout.

Als op het einde van het jaar de eindafrekening precies is zoals was begroot, is dat een toevalstreffer.

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven, door de overheid in het begin van het jaar gemaakt. Het is de evidentie zelf dat er in de loop van het begrotingsjaar gebeurtenissen voorvallen die bij de opmaak van de begroting niet te voorzien waren en die een financiële impact hebben. Als op het einde van het jaar de eindafrekening precies is zoals was begroot, is dat een toevalstreffer.

Een regering moet daarom in haar begrotingsbeleid rekening houden met onverwachte gebeurtenissen, en haar begroting regelmatig actualiseren. ‘Externe’ factoren zijn geen excuus om de begroting te laten ontsporen.

Als de Belgische regering zich tegenover Europa heeft geëngageerd om de begroting tegen 2018 structureel in evenwicht te brengen – en die belofte hebben de coalitiepartners onderschreven in het federale regeerakkoord -, moet ze dat engagement ook nakomen. Dat is meer dan een inspanningsverbintenis, het is een resultaatsverbintenis. De eis dat de begroting in evenwicht moet worden gebracht is niet absurd, daar zijn gegronde economische argumenten voor.

De begrotingsdoelstelling loslaten is dus geen optie, het tekort moét omlaag. Daarvoor zijn twee manieren. Een eerste is het verhogen van de belastingen. Maar België is al een kampioen in het belasten, daar nog een schep bovenop doen zal de economie schaden. De tweede manier is besparen op de uitgaven. Het is de voor de hand liggende optie.

Onmogelijk, besparen op de uitgaven? Dat het begrotingstekort in ons land steeds groter uitvalt dan gepland, is het niet gevolg van belastinginkomsten die dalen. Het is het resultaat van de uitgavengroei die niet onder controle is. Dát is de oorzaak van het hardnekkige begrotingsprobleem. Om die kwaal te bestrijden, moet dát worden aangepakt.