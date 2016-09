De Vlaamse regering tooit zich met valse pluimen. De gepresenteerde begroting ‘in evenwicht’ voor 2017 is helemaal niet in evenwicht. Er is een gat van 120 miljoen euro.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois las gisteren in het Vlaams Parlement zijn Septemberverklaring voor en presenteerde de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor 2017. Hij klopte zichzelf daarbij uitgebreid op de borst. Hij beklemtoonde dat zijn regering fors meer investeert en tegelijk toch de begroting in evenwicht houdt, iets waar de Waalse regering niet in slaagt en waar de federale regering ook niet in zal slagen. Bourgeois wil in de verf zetten dat Vlaanderen ook op dat vlak alweer de beste leerling is van de Belgische klant. Geheel in de geest van ‘wat we zelf doen, doen we beter.’

Maar de regering-Bourgeois belazert de kluit. Ze is er alleen in geslaagd een begroting in evenwicht op te stellen door belangrijke uitgaven buiten beschouwing te laten: 80 miljoen euro investeringsuitgaven voor de bouw van de Oosterweel-verbinding, 40 miljoen euro voor de bouw van ziekenhuizen.

Ze voert verschillende argumenten aan. Over het geld voor de ziekenhuizen wordt nog onderhandeld met de federale regering. En Oosterweel mag volgens de ploeg-Bourgeois buiten de begroting, omdat de investering wordt terugbetaald uit tolinkomsten en omdat het een project van ‘strategisch’ belang is. Dat vage criterium zet de deur wagenwijd open om nog meer investeringsuitgaven buiten de begroting te houden.

De trucs die de Vlaamse regering uithaalt om een begroting in evenwicht te kunnen voorstellen, zijn zeer betwistbaar.

De uitgaven die buiten beeld worden gehouden in de begroting 2017, zijn relatief beperkt. De 120 miljoen euro vertegenwoordigt maar 0,3 procent van de overheidsuitgaven in Vlaanderen. Maar als de investeringen voor de Oosterweel-verbinding binnenkort tot 600 miljoen euro per jaar stijgen, is de debudgettering al een stuk minder onschuldig.

De trucs die de Vlaamse regering uithaalt om een begroting in evenwicht te kunnen voorstellen, zijn zeer betwistbaar. Bourgeois en zijn minister van Financiën Bart Tommelein zondigen tegen de eerste begrotingsregel: het principe van de algemeenheid. Volgens dat principe stelt moet de begroting álle ontvangsten en uitgaven bevatten, zonder uitzondering.

Het is bovendien erg twijfelachtig of het Vlaamse creatieve boekhouden de Europese toets doorstaat. En wie houdt dan wie voor de gek? Als Europa de Vlaamse regering verplicht een correcte begroting te presenteren, zal er wél een tekort zijn. En dan moet de federale regering, die aan Europa rekenschap moet afleggen over de ontwikkeling van de gezamenlijke overheidsfinanciën in ons land, het gat op een of andere manier proberen dicht te rijden.

De Vlaamse regering neemt een gokje met haar debudgetteringen. Maar als Europa njet zegt, is het de federale regering die ervoor moet opdraaien. Terwijl de Vlaamse en de federale regering voor het grootste deel uit dezelfde politieke partijen bestaan. Het is geen fraai spelletje dat hier wordt gespeeld. Nee, meneer de minister-president, dit is geen toonbeeld van goed bestuur.