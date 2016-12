Vastgereden

Dat bedrijven en overheden jaarlijks 2.500 jobs uit Brussel naar Vlaanderen en Wallonië verhuizen, bewijst dat we ons in de hoofdstad letterlijk aan het vastrijden zijn.

De regering van het Brussels Gewest klaagt al jaren dat het gewest niet correct wordt vergoed voor de lasten van de naar schatting 700.000 pendelaars die ’s avonds via de trein of de tunnels de stad uitrijden naar Vlaanderen en Wallonië. In die laatste twee gewesten, waar ze wonen, betalen de pendelaars hun belastingen. Omdat de Brusselse kritiek tot op zekere hoogte steek houdt, kreeg het Brussels Gewest in de zesde staatshervorming extra geld voor investeringen in mobiliteit. Jaarlijks gaat het om een goede 135 miljoen euro.

Maar met wat sarcasme kan je stellen dat het probleem zichzelf begint op te lossen. Jaarlijks halen bedrijven en ook overheidsorganisaties in ons land zowat 2.500 jobs weg uit Brussel, leert een studie van de KU Leuven. Ze verschuiven die naar Wallonië en Vlaanderen. Dat heeft alles met het verkeersinfarct te maken.

Op de ring rond Brussel werden in oktober dagelijks meer dan 42.000 werkuren verloren door files, leren cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Een goede vijf jaar geleden ging het nog om 21.000 werkuren. Die Vlaamse cijfers doen ertoe, want de ring rond Brussel ligt op enkele kilometers na volledig in het Vlaams Gewest. Vorige maand was de verkeersknoop in hartje Brussel bovendien zo groot dat op een zaterdag automobilisten tot drie uur lang vastzaten in een ondergrondse parkeergarage, omdat het verkeer bovengronds stilstond. De parkeeruitbaters van Interparking gaven de bestuurders dan maar koffie en water, en de kinderen in de auto’s speelgoed.

Het is wel degelijk belangrijk dat de mensen in Brussel geraken. Het Hoofdstedelijk Gewest is goed voor een vijfde van onze economie.

Het is opnieuw een pijnlijk voorbeeld van hoe we de infrastructuur waarop onze economie draait en onze welvaart is gebouwd, grondig verwaarlozen. Dat bleek dit jaar al ten overvloede met de Brusselse tunnels. Het blijkt ook uit het stapvoets vorderen van het Gewestelijk Expresnet rond Brussel, waarvan de eerste studies uit de jaren 80 dateren, de eerste deadlines ooit op 2012 werden gepind, terwijl nu gesproken wordt over 2025. Ondertussen is Brussel wel al toegangswegen, zoals de E40 uit Leuven, aan het versmallen.

We rijden ons stilaan vast. Want het is wel degelijk belangrijk dat mensen in Brussel geraken. Het Hoofdstedelijk Gewest is goed voor een vijfde van de Belgische economie. Als ergens de toekomst van de wereldeconomie ligt, dan is het bovendien in steden. Met de Europese instellingen en de NAVO heeft Brussel een immens potentieel om zo’n stad te zijn. Helaas is het moeilijk om dag na dag niet te zien hoe ver Brussel onder dat potentieel blijft hangen.

Dat in Brussel bijna een op de vijf mensen werkloos is, terwijl het in het omliggende Vlaams-Brabant een op de 17 is, zegt eigenlijk al alles. Dat nu de nieuwe trend wordt dat jaarlijks 2.500 jobs uit Brussel worden weggeschoven is perfect begrijpbaar voor wie dagelijks in de file staat, maar het toont vooral aan hoe we er niet in slagen de troeven die we met de hoofdstad in huis hebben ook uit te spelen.