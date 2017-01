Verkeerde Staten van Amerika

Iedere dag gaat het wat verder de verkeerde kant op in de VS, en het wordt nu de grote vraag of er genoeg tegenmachten tegen president Donald Trump opstaan.

Stap na stap gaat het verder de verkeerde richting uit in de VS. Nadat president Donald Trump de kans miste om zich met met beschaafde en intelligente mensen te omringen, miste hij vorige week de kans om de opruiende campagnetaal uit het Witte Huis te houden, en is sinds dit weekend de botsing met de Amerikaanse democratische instellingen begonnen.

President Trump besliste vrijdag dat inwoners van Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië niet meer naar de VS mogen reizen. Het is een beslissing die neerkomt op hakken met een botte bijl waar waardig en menselijk precisiewerk vereist is.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei terecht dat de beslissing ingaat tegen zijn rechtsgevoel. Premier Charles Michel zei terecht dat hij er geen voorbeeld zal aan nemen. Ook elders in de wereld werd de Amerikaanse beslissing afgekeurd.

De vraag wordt in welke mate er een democratische tegenmacht opstaat, die de vele te scherpe kanten van het presidentieel beleid kan afvijlen.

Ook vanuit de zakenwereld kwam terechte kritiek. Apple, qua marktwaarde het grootste Amerikaanse bedrijf, is opgericht door Steve Jobs, wiens biologische vader in Syrië geboren is. Het op één na grootste Amerikaanse bedrijf, Google-holding Alphabet, is opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Die laatste is geboren in de Sovjet-Unie. De nummer drie is Microsoft, dat geleid wordt door de India geboren Satya Nadella. Amerika heeft wel degelijk een en ander aan migratie te danken. ‘Zonder migratie zou Apple niet bestaan,’ zei CEO Tim Cook.

Maar de belangrijkste vraag wordt wellicht niet in welke mate de internationale wereld reageert, of hoe groot de tegenstand in de zakenwereld is. De belangrijkste vraag in dit prille Trump-tijdperk wordt in welke de mate de Verenigde Staten inderdaad die democratie is waar er ‘checks and balances’ zijn die moeten vermijden dat een president in het Witte Huis kan uitgroeien tot een schadelijke despoot. De vraag wordt in welke mate er een democratische tegenmacht opstaat, die de vele te scherpe kanten van het presidentieel beleid kan afvijlen.

Rechters in New York, Massachussets en Virginia milderden alvast onmiddellijk het reisverbod, waarop president Trump reageerde dat hij doorgaat. Het is zo goed als zeker het begin van een lange reeks botsingen. De vraag wordt of niet alleen de rechterlijke macht, maar ook het parlement durft tegen spartelen.

Het Congres wordt gedomineerd door de Republikeinse partij, waarop Trump in de primaries succesvol een vijandig overnamebod heeft gedaan. Omdat hij nu als president duizenden mensen aan de top van de overheidsadministratie moet benoemen, heeft hij tot de verkiezingskoorts over de midterms van 2018 opsteekt een immense hefboom om de Republikeinen en dus ook het parlement te doen luisteren.

Het wordt een episch gevecht. Ook de Amerikaanse media, die op een meer informele manier deel uitmaken van het systeem van checks and balances, zijn al door Team Trump tot ‘oppositie’ verklaard. Het presidentieel team doet er ook alles aan om de scheidsrechters over wat juiste feiten zijn en wat niet, hun geloofwaardigheid in het publiek debat te ontnemen. Het begrip 'alternatieve feiten' was tot voor kort iets voor een comedy show, niet voor een mededeling van het Witte Huis.

Het toont hoe moeilijk dit gevecht wordt, en tegelijk hoe belangrijk het is. Het Amerikaanse volk had het volle democratische recht Donald Trump tot president te verkiezen, maar dat betekent nog niet dat zijn beleid verstandig is. Het verdient geen navolging en wordt hopelijk democratisch ingesnoerd waar dat kan.