De Bel20 kan een geweldig marketinginstrument zijn om de Brusselse beurs en de Belgische bedrijven in de schijnwerpers te plaatsen. Maar die kans wordt verknoeid.

De grootste 20 bedrijven op de Brusselse beurs hebben in 2016 11,8 miljard euro winst gemaakt. Dat zegt echter weinig over de ontwikkelingen van de Belgische economie. Er zitten immers vreemde eenden in de bijt. In de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, hebben drie buitenlandse bedrijven samen een gewicht van meer dan 30 procent.

De Bel20, zoals de naam het zegt, zou moeten bestaan uit het kruim van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Maar er zijn een paar buitenlandse bedrijven binnengeloodst om de index - waarop ook afgeleide financiële producten worden geënt - aantrekkelijker te maken voor buitenlandse beleggers. Als gebrek aan geloof van de beursautoriteiten in de Belgische bedrijven kan dat tellen.

Het geknoei begon toen het Franse Suez - nu Engie - in de Bel20 werd opgenomen om het verdwijnen te compenseren van de Generale Maatschappij en van Tractebel-Electrabel, Belgische beurskleppers die door Suez werden overgenomen. Sindsdien is de Belgische logica van de Bel20 zoek en gebeuren er rare ingrepen.

Bij de nieuwste herschikking van de Bel20 moet Ahold Delhaize plaats ruimen voor de Luxemburgse staalgroep Aperam. Het ene buitenlandse bedrijf komt in de plaats van het andere. Maar men kan moeilijk stellen dat Aperam ‘Belgischer’ is dan Ahold Delhaize. De supermarktketen, ontstaan uit de fusie van het Belgische Delhaize met het Nederlandse Ahold, wordt gestraft omdat Delhaize een belangrijk filiaal heeft in de VS dat veel werknemers telt.

Het Nederlandse ING weegt in de Bel20 zwaarder dan de Belgische industriële wereldspelers Umicore, Solvay en Bekaert samen.

En wat doet de Nederlandse financiële groep ING in hemelsnaam in de Bel20-index? De bijzonder zware herstructurering die ING zijn Belgische dochterbank vorig jaar heeft opgelegd, heeft duidelijk gemaakt dat het beslissingscentrum van ING in Amsterdam ligt, en daar alleen. ING heeft in de Bel20 een gewicht dat nog een stuk groter is dan dat van Solvay, Umicore en Bekaert samen, drie Belgische industriële bedrijven die elk een wereldspeler zijn in hun sector.

Opgenomen worden in de Bel20 is voor de bedrijven een bekroning waarmee ze kunnen uitpakken bij het internationaal beleggerspubliek. De simpele aankondiging dat de investeringsmaatschappij Sofina dra haar intrede doet in de index, stuwde het aandeel gisteren bijna 3 procent hoger. Maar het is een onderscheiding die de Brusselse beursautoriteiten een aantal Belgische bedrijven onthouden.

Ze schermen met het indexreglement maar vragen zich niet af of dat wel zinvol is. Doordat het onredelijk veel belang hecht aan de verhandelbaarheid van het aandeel, verspert het sterke bedrijven met trouwe aandeelhouders, zoals de chipproducent Melexis of de koekjesbakker Lotus Bakeries, de toegang tot de Bel20.

De Bel20 zou een sterk marketinginstrument kunnen zijn voor de Brusselse beurs, als uithangbord van het beste dat het Belgische bedrijfsleven te bieden heeft. Met hun kortzichtige visie hebben de beursverantwoordelijken dat instrument echter verknoeid.