Alleen François Fillon zelf kan nog een einde maken aan zijn kandidatuur voor het Franse presidentschap en dat is hij niet van plan. Zo geeft hij de zege weg aan de tegenstanders.

Niets in deze Franse presidentsverkiezing loopt zoals verwacht. Maar de manier waarop Fillon zich onverzettelijk vastklampt aan zijn kandidatuur is dodelijk voor hem en zijn partij. Fillon wordt al zes weken achtervolgd door schandalen. Hij zou zijn vrouw Penelope aan een goedbetaalde fictieve job geholpen hebben en hij wordt daarvoor volgende week in verdenking gesteld door het gerecht. Maar dat is voor hem geen reden om de handdoek in de ring te werpen.

Zijn partij, Les Républicains (LR), ziet zo een zekere overwinning omslaan in een bijna zekere nederlaag. Nochtans had de klassieke rechtse partij alle zaken mee om te winnen na een ongelooflijk zwakke ambtstermijn van de socialistische president François Hollande.

De onverzettelijkheid van Fillon gaat niet alleen om haantjesgedrag van alfamannnetjes. De huidige crisis legt een breuklijn in het rechtse kamp bloot tussen de meer gematigde gaullisten, zoals bijvoorbeeld Alain Juppé, en de harde rechtse lijn van Fillon, maar ook van gewezen president Nicolas Sarkozy. Het was die krachtenbundeling die de kandidaat van de LR voor de affaires van Fillon tot een zekere winnaar maakte. Niet langer. ‘Wat een verspilling’, zuchtte Juppé, de man die tot voor kort als de plaatsvervanger werd getipt, maar nu definitief afhaakte.

De houding van Fillon verlegt de kaarten in het Franse politieke landschap. Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National lijkt de grote winnaar te worden. Zij neemt het in de tweede ronde wellicht op tegen Emmanuel Macron, die een centrumkoers volgt. Geen van beiden hoort tot de traditionele politieke klasse. Daarmee is een stille revolutie voltrokken die verstrekkende gevolgen kan hebben. En niet alleen voor Frankrijk.

De kansen van Le Pen nemen toe omdat het mogelijk is dat een belangrijk deel van de aanhang van Fillon in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op haar zal stemmen. En met een Le Pen als Franse president zal het hele Europese huis op de grondvesten daveren. Le Pen wil een frexit en dat is vele keren erger dan de brexit waarvoor de Britten kozen.

Het is aan Macron om haar af te stoppen. Hij is een neofiet die met een geoliede campagne een soort links-liberale koers volgt, wat op zich al ongewoon is voor Frankrijk. Het nieuwe van zijn ideeën trekt aan, maar hij heeft geen partij achter zich. De vraag is maar hoeveel hij van zijn programma kan uitvoeren als hij president wordt.

De stille revolutie in de Franse politiek is veroorzaakt door een conservatieve politicus. De vernieuwing in de politiek was noodzakelijk. Alleen loopt niets zoals voorzien.

Frankrijk heeft nood aan verandering, een nieuw politiek klimaat en een nieuwe aanpak van de economie. De vernieuwing kan zich alleen doorzetten als de volgende president in juni een parlementaire meerderheid verovert. Anders dreigt de stembusslag een grote verspilling te worden waarvan niemand beter wordt. Dat mag Fillon dan op zijn conto schrijven.