De laatste troefkaart van Donald Trump luidt dat 'de verkiezingen vervalst zijn'. Met die beschuldiging ondermijnt hij niet alleen de huidige verkiezingscampagne, maar het hele Amerikaanse democratische proces.

De verkiezingen zijn vervalst, de media zijn corrupt, het hele systeem spant samen om me doen te verliezen. Dat is zowat de kernboodschap van de Republikeinse presidentskandidaat. De klap op de vuurpijl kwam tijdens het derde en laatste televisiedebat van afgelopen nacht: Trump wilde niet zeggen of hij een eventuele nederlaag aanvaardt.

De vastgoedmogol zet met die uitspraak grote druk op de Amerikaanse instellingen en maakt het wantrouwen alleen maar groter. En, zonder enige vorm van bewijs, vraagtekens plaatsen bij de grootste westerse democratie, blijft een zware beschuldiging.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen verlopen altijd op het scherpste van de snee. Twijfel zaaien over de verkiezingsuitslag hoort daar ook bij, maar het is zelden vertoond dat op voorhand de democratische instellingen zo in twijfel worden getrokken.

Nu hij omgeven is door schandalen, lijkt het grote complot nog het enige wat Trump kan opwerpen om zijn nakende nederlaag uit te leggen en die niet te aanvaarden.

In 2000 verloor de Democraat Al Gore de race tegen George W. Bush nadat het Hooggerechtshof de omstreden uitslag in Florida gevalideerd had en op die manier Bush aan de overwinning hielp. Gore aanvaardde die uitspraak, wat zijn nederlaag bezegelde maar wel het geloof in de instellingen overeind hield.

Het is niet zeker dat dit in 2016 zal gebeuren. Het Amerikaanse verkiezingsstelsel is niet eenvoudig en de manier waarop gestemd wordt in sommige staten, lijkt verouderd. Maar tussen een complex systeem en de stelling dat de verkiezingen op voorhand doorgestoken kaart zijn, ligt nog een wereld van verschil.

Voelt Trump de bui hangen? Sinds enkele weken vergroot zijn Democratische tegenstander, Hillary Clinton, systematisch haar voorsprong. Nu hij omgeven is door schandalen, lijkt het grote complot nog het enige wat Trump kan opwerpen om zijn nakende nederlaag uit te leggen en die niet te aanvaarden.

Inhoudelijk is het verschil al lang duidelijk: de bekende standpunten werden nog maar eens uit de doeken gedaan in het televisiedebat. Daar zal het verschil niet meer gemaakt worden.

Het komt nu aan op de mobilisatiekracht bij de kiezers. Het paradoxale aan de uitspraak van Trump is dat hij zijn eigen kiezers niet mobiliseert met zijn uitspraken over de vervalsing van de verkiezingen. Wie gaat er nu stemmen als de uitslag toch vastligt?

Het is duidelijk dat deze presidentsverkiezingen de limieten van het democratische proces opzoeken. Wie ook wint, het vertrouwen in de instellingen is verder ondermijnd.

De Amerikaanse democratie is niet corrupt, maar heeft wel de grens bereikt wat geloofwaardigheid betreft. Het vertrouwen herstellen is een van de belangrijkste opdrachten van de volgende president.

Dat en de noodzaak om het democratisch proces aan een verjongingskuur te onderwerpen. Want een debat tussen twee impopulaire zeventigers is niet onmiddellijk wat je van de grote democratie verwacht. Op dat vlak zijn de VS absoluut geen voorbeeld meer voor de rest van de democratische wereld.