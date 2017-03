Vlaanderen stelt zich weinig toegeeflijk op tegenover projecten van het Brussels Gewest en omgekeerd. Terwijl de twee buren baat zouden hebben bij een goede samenwerking.

Brussel dat een project wil realiseren op Vlaamse bodem, dat is om moeilijkheden vragen. De Vlaamse overheid verbiedt de gemeente Grimbergen een bouwvergunning te geven voor het Eurostadion, dat het nieuwe nationale voetbalstadion moet worden. Het verbod is gebaseerd op een juridisch-technisch argument. Maar het is geen geheim dat de Vlaamse regering niet enthousiast is over het Brusselse voetbalinitiatief en niet van plan is er de rode loper voor uit te rollen.

De Vlaamse regering is nog niet vergeten dat de collega’s van het Brussels Gewest enkele jaren geleden erg lastig deden over het geplande shopping- en entertainmentcomplex Uplace in Machelen en met een klacht ertegen naar de Raad van State trokken. Een doorzichtig manoeuvre om de eigen shoppingprojecten Neo op de Heizel en Docks in Schaarbeek - dat laatste is intussen al enkele maanden open - te beschermen tegen de mogelijke concurrentie van Uplace.

Bouwprojecten van de omvang van het Eurostadion en Uplace zijn sowieso lastig om te realiseren. Er moeten heel wat hindernissen worden genomen, vergunningen van verschillende aard worden verkregen. Het wordt dubbel zo moeilijk als er twee overheden bij betrokken zijn met uiteenlopende belangen die mekaar weinig gunnen.

Zou het kunnen dat de ontoegeeflijke opstelling van de Vlaamse overheid in het Eurostadion-dossier een vergelding is voor de stugge houding van Brussel in de discussie over de geluidshinder door de vliegtuigen die vanop Zaventem vertrekken?

Vlaanderen en Brussel zijn verzuurde buren. Als de ene een initiatief neemt, veroorzaakt dat ergernis bij de andere en gaat die op zoek naar manieren om dat initiatief te dwarsbomen. De ander zet eigengereide stappen die in het bijzonder bedoeld lijken om de ene te jennen. De plannen van Brussel om de snelweg E40 te versmallen vanaf de kruising met de Ring voor het verkeer dat vanuit Leuven komt zijn daar een voorbeeld van.

De twee buren kunnen nochtans baat hebben bij een goede samenwerking. De bouw van het Eurostadion op parking C in Grimbergen zou Vlaanderen ook voordelen kunnen opleveren, net als de Brusselaars profijt kunnen hebben van Uplace. Als beide partijen hun goede wil tonen, openstaan voor elkaars redelijke argumenten en bereid zijn tot constructief overleg, kunnen er oplossingen worden uitgewerkt die ieders tevredenheid wegdragen. Vlaanderen en Brussel kunnen heel wat winnen als ze een goede verstandhouding met elkaar ontwikkelen. En ze kunnen veel verliezen als ze elkaar voortdurend het leven zuur maken.

Door het partijtje armworstelen rond het Eurostadion raakt dat wellicht niet klaar tegen 2020 en zullen er in Brussel - ook niet elders in België - geen wedstrijden worden gespeeld van het Europees Voetbalkampioenschap dat dan door 13 landen samen wordt georganiseerd. Dat zou een internationale blamage zijn voor ons land