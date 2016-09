Volkspartijstrijd

Zelfs nu ze klappen krijgt in peilingen weigert de N-VA haar communautaire corebusiness centraal te stellen. Dat toont dat de partij de ambitie niet opgeeft om de nieuwe Vlaamse volkspartij te zijn.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn sinds gisteren niet meer welkom op het partijbureau van de N-VA. Daarmee maakt voorzitter Bart De Wever duidelijk dat hij het geen goed idee vindt om de N-VA te profileren als een partij die in de eerste plaats streeft naar het einde van België, ook al staat dat in artikel 1 van haar partijstatuten.

Hoe moeten we die keuze begrijpen? Het antwoord ligt wellicht in de strategische keuzes die van de N-VA de grootste partij van het land hebben gemaakt en naar de macht in België, Vlaanderen en Antwerpen hebben geleid: de strijd om de centrumkiezer.

Het punt is namelijk dat er te weinig Vlamingen zijn die het einde van België willen om met die groep de verkiezingen te winnen. Wie echt groot wil worden moet daarom andere thema’s bespelen. Uitgerekend het Vlaams Belang beseft dat, door in de eerste plaats campagne te voeren als een anti-vreemdelingenpartij.

De politieke chemie van De Wever is dat hij het communautaire verbond met het sociaal-economische. De N-VA huldigde de voorbije verkiezingscampagnes een centennationalisme, waarin werd uitgelegd dat Vlaanderen welvarender wordt zonder de PS. Net daarom kon De Wever uitleggen dat er twee manieren waren om dat centennationalisme te bereiken: ofwel regeer je België zonder de PS. Ofwel ontmantel je het land. Vrij vertaald: ofwel kies je in de eerste plaats voor de centen. Als je die niet krijgt, kies je toch voor het nationalisme.

Twee dingen hebben na twee jaar regeren die strategie doorkruist. De eerste is de plotse uitgesproken linkse koers die CD&V na de verkiezingen ging varen. Dat maakt het voor de centrumrechtse regering - in de mate dat ze dat is - moeilijker de beloofde sociaal-economische hervorming te brengen. Tegelijk maakt CD&V het ook lastig om de N-VA te laten ­zeggen dat dit de schuld van de PS is. De linkse oppositie is ­gewoon een Vlaamse regeringspartij.

Het tweede wat de strijd bemoeilijkt, is dat er naast het sociaal-economische en het communautaire een strijdtoneel is bijgekomen: veiligheid. Daar heeft de N-VA deze zomer wellicht haar hand overspeeld. Ze heeft de centrumkiezer op afstand geduwd door met pleidooien voor de noodtoestand de grenzen van de rechtsstaat op te zoeken. In dat debat zijn CD&V en Open VLD de gematigde middenstem geworden.

De N-VA lijkt op dit moment op alle flanken te verliezen: op veiligheid, op sociaal-economisch beleid én op het communautaire. Het zou verklaren waarom de partij in de jongste peiling op 25 procent uitkwam, meer dan 7 procentpunten onder de verkiezingsscore van 2014. Dat de N-VA in die omstandigheden weigert terug naar haar communautaire corebusiness te gaan, toont dat ze de strijd om de ultieme volkspartij van Vlaanderen te worden - de échte inzet voor CD&V en de N-VA in de lokale verkiezingen van 2018 - niet opgeeft.