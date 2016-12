Gedegen klassiek politiewerk is nog altijd het beste wapen in de strijd tegen terreur, niet de noodmaatregelen die worden uitgevaardigd in een emotionele reactie op een aanslag.

Zelfs in Duitsland steekt de discussie over bijzondere maatregelen de kop op, na de aanslag vorige week op een kerstmarkt in Berlijn. In tegenstelling tot heel wat andere landen reageerde Berlijn tot nu toe vrij rationeel op de aanslagen, maar de roep om meer veiligheid lijkt ook daar het debat te gaan beheersen, en dat op een verkeerde manier.

Uit het interview van De Tijd met Eric Jacobs, de baas van de federale gerechtelijke politie in Brussel, blijkt nog maar eens dat het klassieke speurwerk het doeltreffendste wapen is in de strijd tegen terreur. Natuurlijk is samenwerking tussen politie en inlichtingendiensten belangrijk, net als de aanwezigheid op het terrein. Maar uit niets blijkt dat het verhoogde terreurniveau enige impact heeft op het opsporen en vinden van terroristen, laat staan op het voorkomen van aanslagen.

Frankrijk is zeer zwaar getroffen door een reeks aanslagen met veel slachtoffers. Na de aanslag op de Bataclan op 13 november 2015 riep president François Hollande de noodtoestand uit. Inmiddels werd die uitzonderlijke toestand nog eens verlengd tot 15 juli volgend jaar. Maar die noodtoestand, waardoor een hele reeks burgerrechten wordt ingeleverd, heeft de gruwelijke aanslag in Nice op 14 juli niet kunnen voorkomen.

Politici grijpen vaak naar maatregelen waarvan ze weten dat ze uiteindelijk niet werken, behalve dan inwerken op de publieke opinie. Dat geldt voor Frankrijk, maar ook voor België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en binnenkort misschien ook Duitsland. Het probleem met een noodtoestand, een verhoogd terreurniveau of andere bijzondere maatregelen is dat ze gemakkelijk worden ingevoerd in de nasleep van aanslagen, maar daarna niet worden teruggedraaid. Dat is politiek ook gevaarlijk. Stel dat een dag na het verlagen van het dreigingsniveau een aanslag plaatsvindt.

Dat zes aanslagen zijn voorkomen, is goed nieuws. Dat het besef groeit dat klassiek speurwerk daarbij een belangrijke rol speelt, is nog beter nieuws.

Het is logisch dat de veiligheidsmaatregelen verhoogd worden na een aanslag, maar het is gevaarlijk om ze te institutionaliseren of een wettelijk basis te geven. Dan zet de wetgever zichzelf klem.

De simpele waarheid is dat een risicovrije maatschappij niet bestaat. Dat aanslagen, ondanks alle maatregelen, altijd kunnen worden gepleegd. De strijd moet dus worden gevoerd op het niveau waar hij thuishoort, dat van de politie- en inlichtingendiensten.

En ja, er is preventie nodig, maar dan zonder te raken aan de fundamenten van onze rechtstaat. Preventie moet dan meer gaan over het opvangen en het sturen van potentiële daders. Dat is een werk van lange adem. Snelle maatregelen met verregaande gevolgen voor de privacy van de hele bevolking dragen niet bij tot een hogere veiligheid. Ze scheppen alleen illusies.

