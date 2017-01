Voornemens

Een nieuw jaar, een nieuw begin. De regering-Michel is van plan haar doorstart te maken en de knoop van de vennootschapsbelasting ­eindelijk door te hakken. Het is niets te vroeg.

Een premier heeft minder macht dan de buitenwereld soms denkt, zegt premier Charles Michel (MR) al eens, maar over één ding is hij almachtig: de agenda van de ministerraad. Hij kan explosieve beslissingen uitstellen zodat ze kunnen afkoelen. Maar evengoed kan hij beslissen dat het tijd wordt om knopen door te hakken. Hij beheert de timing.

Daarom is het van belang dat de premier de hervorming van de vennootschapsbelasting naar zich toe heeft getrokken. In alle stilte is hij aan het aftoetsen waar de uitweg ligt. Bij de jongste begrotingsgesprekken, in oktober vorig jaar, liep de regering vast op de hervorming. Sindsdien hing de twijfel in de lucht of de N-VA, CD&V en Open VLD wel voluit voort willen met de regering-Michel.

Om die reden is het niet alleen belangrijk dat de premier de zaken naar zich toe heeft getrokken, maar ook dat de voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen bij de jaarwisseling duidelijk hun geloofsbelijdenis in de regering-Michel herhaalden. Het maakt dat de doorstart van de regering alle kansen heeft. En dat is meer dan nodig.

Uit een eindejaarsrondvraag van De Tijd bleek dat consultants opvallend meer vragen krijgen van bedrijven om te bestuderen hoe ze in België kunnen afslanken of vertrekken. De belangrijkste reden is de hoge vennootschapsbelasting met een tarief van 33,99 procent.

In de fiscaliteit vang je vliegen met stroop, niet met azijn. Als je niet oplet, eindig je met ‘faire’ belastingen waar te veel mensen voor vluchten.

Ooit werkte de Belgische vennootschapsbelasting als een supermarkt met hoge prijzen maar veel kortingen. Sinds de Europese Commissie een streep trok door Belgische gunstregimes en de notionele intrestaftrek door de lage rente zijn impact verliest, blijven alleen de hoge prijzen over. In zulke supermarkten wordt doorgaans niet veel verkocht.

De vennootschapsbelasting hervormen gaat daarom naar de kern van de opdracht die Michel I voor zichzelf heeft uit­getekend. In de eerste zin van haar regeerakkoord poneert ze haar ambitie ‘een groeibeleid te voeren en ons concurrentievermogen te versterken en er zo voor te zorgen dat onze ondernemingen extra banen creëren’. Het is moeilijk die ambitie waar te maken als bedrijven dreigen te vertrekken.

En toch zal het opnieuw lastig worden, omdat CD&V een gordiaanse knoop moet doorhakken: hoe kan je investeringen aanmoedigen en spaargeld activeren als je tegelijk om ‘fairness’-redenen ook de vermogens wil belasten?

In de politieke discussie over rechtvaardige belastingen botsen we voortdurend op een ongemakkelijke waarheid: in de fiscaliteit kan je soms maar vliegen vangen met stroop, niet met azijn. Als je niet oplet, eindig je met ‘faire’ belastingen waar te veel mensen voor vluchten, waardoor de overheid met minder inkomsten achterblijft, wat vervolgens velen allerminst fair zullen vinden.

Het jaar is politiek begonnen zoals het hoort, met een goed voornemen. Hopelijk laat de uitvoering niet lang op zich wachten.