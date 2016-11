Op Wall Street heeft de Dow Jones-aandelenindex de grens van 19.000 punten gesloopt. De financiële markten nemen een flink voorschot op het toekomstige beleid van Donald Trump.

De euforie op de markten is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het optimisme algemeen, getuige de regen van records van de toonaangevende aandelenindexen. Opvallend is ook dat in de rentemarkt zwaar gegokt wordt op een rentestijging. Het optimisme zuigt geld naar de Amerikaanse beurs en duwt de dollar hoger.

De beleggers geloven blijkbaar in het economisch verhaal van Donald Trump dat de Amerikaanse economie een versnelling hoger gejaagd kan worden met forse belastingverlagingen, minder regulering en meer overheidsuitgaven voor infrastructuur. Zelfs het opzeggen van handelsverdragen wordt positief onthaald omdat de Amerikaanse bedrijfswereld daardoor op korte en middellange termijn een stimulus krijgt.

Voor de verkiezingen circuleerden nochtans rampscenario’s als Trump aan de macht zou komen. Een wereldwijde recessie en bijbehorende lage beurskoersen waren de teneur. Maar sinds zijn verkiezing lijkt er geen limiet te staan op het optimisme. Voor alles en nog wat zijn er gouden vooruitzichten: banken zullen profiteren van een hogere rente en minder toezicht, energieproducenten kunnen weer vlot produceren en voor de infrastructuurwerken zijn evenzeer al beurswinnaars aangeduid.

Het duurt nog twee maanden eer Trump het Witte Huis kan betreden. Zijn programma is nog steeds wazig. De vastgoedmogol laat zich ook niet verleiden tot persconferenties over zijn toekomstige beleid. De wereld moet het doen met tweets en filmpjes op YouTube.

Trumponomics is op zijn minst een vreemde cocktail van de klassieke reaganomics. Dat wil zeggen lage belastingen en een grote deregulering op alle vlakken, maar daarbij zit een flinke scheut protectionisme en meer dan een snuifje Keynes door de voorgenomen infrastructuurwerken. Hoe dat allemaal gefinancierd zal worden, is volstrekt onduidelijk. Met de Amerikaanse overheidsfinanciën is het belabberd gesteld, en een oplopend begrotingstekort - waar de Republikeinen traditioneel van gruwen - kunnen de VS missen als kiespijn.

De verwachting is ook dat de inflatie zal aanwakkeren en dat daardoor de rente zal stijgen. Een hogere rente en een duurdere dollar zullen hard aankomen in de groeilanden, die vandaag al moeite hebben om zich te financieren. Ongelukken in die hoek zijn dan ook niet uitgesloten.

De opstoot op de markten creëert een ‘dit mag ik niet missen’-effect bij de beleggers, wat de hausse nog eens versterkt. De vraag is of dat gezond is. Want deze klim is vooral ingegeven door hoop op verandering, niet door verandering zelf. Die komt er ten vroegste volgend jaar. Van welke omvang de ingrepen van Trump zullen zijn, moet nog blijken. Momenteel wordt een flink feestje gebouwd op kosten van de president-elect. Bij de afrekening kan dat wel eens tot een zware kater leiden.